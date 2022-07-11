11 июля 2022

В Екатеринбурге станет жарче, чем в Сочи. Прогноз

© Служба новостей «URA.RU»
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Верх-Исетский пруд во время пандемии коронавиурса. Екатеринбург, жара, лето, пляж, екатеринбург
На несколько дней в Екатеринбург придет курортная погода Фото:

В ближайшие дни температура воздуха в Екатеринбурге превысит 30 градусов. По данным сервиса «Яндекс. Погода», такой зной продержится в уральской столице минимум до конца недели. На этот период в городе станет жарче, чем в курортных Сочи и Анапе.

По прогнозам синоптиков, в среду, 13 июля, воздух в Екатеринбурге прогреется до +30 градусов. На следующий день, 14 июля, температура достигнет +31 градуса. А в пятницу, 15 июля, столбики термометра чуть опустятся, до +27 градусов. В эти же даты в Сочи будут идти дожди, а средняя температура будет в районе 25-26 градусов. В Анапе воздух не нагреется выше 28 градусов.

Специалисты ранее предсказывали, что первая половина июля в Свердловской области будет аномально жаркой. Ожидается, что с 16 июля начнется похолодание, а с 18 июля вновь пойдут дожди.

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В ближайшие дни температура воздуха в Екатеринбурге превысит 30 градусов. По данным сервиса «Яндекс. Погода», такой зной продержится в уральской столице минимум до конца недели. На этот период в городе станет жарче, чем в курортных Сочи и Анапе. По прогнозам синоптиков, в среду, 13 июля, воздух в Екатеринбурге прогреется до +30 градусов. На следующий день, 14 июля, температура достигнет +31 градуса. А в пятницу, 15 июля, столбики термометра чуть опустятся, до +27 градусов. В эти же даты в Сочи будут идти дожди, а средняя температура будет в районе 25-26 градусов. В Анапе воздух не нагреется выше 28 градусов. Специалисты ранее предсказывали, что первая половина июля в Свердловской области будет аномально жаркой. Ожидается, что с 16 июля начнется похолодание, а с 18 июля вновь пойдут дожди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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