В Екатеринбурге станет жарче, чем в Сочи. Прогноз

12 июля 2022 в 15:33 Размер текста - 17 +

На несколько дней в Екатеринбург придет курортная погода Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В ближайшие дни температура воздуха в Екатеринбурге превысит 30 градусов. По данным сервиса «Яндекс. Погода», такой зной продержится в уральской столице минимум до конца недели. На этот период в городе станет жарче, чем в курортных Сочи и Анапе. По прогнозам синоптиков, в среду, 13 июля, воздух в Екатеринбурге прогреется до +30 градусов. На следующий день, 14 июля, температура достигнет +31 градуса. А в пятницу, 15 июля, столбики термометра чуть опустятся, до +27 градусов. В эти же даты в Сочи будут идти дожди, а средняя температура будет в районе 25-26 градусов. В Анапе воздух не нагреется выше 28 градусов. Специалисты ранее предсказывали, что первая половина июля в Свердловской области будет аномально жаркой. Ожидается, что с 16 июля начнется похолодание, а с 18 июля вновь пойдут дожди. Скрин: сервис «Яндекс. Погода»

В ближайшие дни температура воздуха в Екатеринбурге превысит 30 градусов. По данным сервиса «Яндекс. Погода», такой зной продержится в уральской столице минимум до конца недели. На этот период в городе станет жарче, чем в курортных Сочи и Анапе. По прогнозам синоптиков, в среду, 13 июля, воздух в Екатеринбурге прогреется до +30 градусов. На следующий день, 14 июля, температура достигнет +31 градуса. А в пятницу, 15 июля, столбики термометра чуть опустятся, до +27 градусов. В эти же даты в Сочи будут идти дожди, а средняя температура будет в районе 25-26 градусов. В Анапе воздух не нагреется выше 28 градусов. Специалисты ранее предсказывали, что первая половина июля в Свердловской области будет аномально жаркой. Ожидается, что с 16 июля начнется похолодание, а с 18 июля вновь пойдут дожди.