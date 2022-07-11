По словам курганского травника, в листьях вишни много рутина, который укрепляет сосудистую систему Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана обнаружили заросли дикой вишни, травники советуют ее для укрепления сосудистой системы. Видео с найденными ягодами в URA.RU направил читатель, пожелавший остаться анонимным.

«Ездили с семьей на прогулку в лес, на одной из полян в 50 км от Кургана в сторону Куртамыша нашли целые заросли дикой вишни. Говорят, эта ягода очень полезная и ее стоит набирать для заготовок», — сообщает курганец.

О полезных свойствах растения URA.RU рассказал профессиональный травник и медик Дмитрий Юровский. «Листья вишни содержат в себе рутин, который усиливает полезные свойства других растений. Рутин обладает капилляроукрепляющими свойствами. Препараты, в чьем составе есть рутин, назначают при варикозных расширениях вен, тромбофлебитах и геморрое. Иногда его назначают в качестве терапии при ретинопатии (потери зрения сосудистого характера). Такие витамины с рутином также можно получать и из вишни», — говорит Юровский.

По словам травника, листья вишни после сбора следует ферментировать. «Сперва листьям нужно полежать несколько часов, потом надо провернуть их через мясорубку. Затем укладываем листья в эмалированную кастрюлю, сверху накрываем мокрым полотенцем или крышкой. В такую жару достаточно около суток, чтобы они поферментировались, главное, не передержать», — уточняет Юровский.

Благодаря ферментация вишня приобретет более яркий вкус, отмечает травник. Заканчивать ферментацию следует, когда лист приобретает характерный фруктовый аромат. После этого необходимо высушить листья или выстелить тонким слоем на противень и поставить в духовку на 50-60 градусов при открытой дверце для лучшей циркуляции.

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