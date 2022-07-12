Зеленский рассмотрит петицию по установке памятника порноактеру

12 июля 2022 в 16:38 Размер текста - 17 +

Актер Билли Херрингтон — ключевая фигура мемов по «гачимучи» в интернете Фото: Анна Майорова © URA.RU Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется рассмотреть петицию по установке памятника Билли Херрингтону — герою мемов с определенной тематикой, так назывное «гачимучи» — вместо памятника Екатерине II. Петиция была опубликована на официальном сайте системы электронных петиций президенту Украины. В настоящий момент данная петиция по обновлению памятника в Одессе собрала уже свыше 25 тысяч голосов, поэтому президенту Украины необходимо ее рассмотреть. И даже возможно, что он ее одобрит. Гачимучи — это субкультура, которая зародилась еще в 2007 году, но в России стала популярна лишь несколько лет спустя. Мемы по данной тематике основан на низкобюджетных порнофильмах 1990-х годов и включает в себя, в числе прочего, большое количество пародий. Актер Билли Херрингтон — ключевая фигура мемов на данную тематику. Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту сноса в Ровно (Украина) памятника свердловскому разведчику Николаю Кузнецову. Это следует из ответа ведомства депутату Госдумы Андрею Альшевских, который он опубликовал у себя в telegram-канале.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется рассмотреть петицию по установке памятника Билли Херрингтону — герою мемов с определенной тематикой, так назывное «гачимучи» — вместо памятника Екатерине II. Петиция была опубликована на официальном сайте системы электронных петиций президенту Украины. В настоящий момент данная петиция по обновлению памятника в Одессе собрала уже свыше 25 тысяч голосов, поэтому президенту Украины необходимо ее рассмотреть. И даже возможно, что он ее одобрит. Гачимучи — это субкультура, которая зародилась еще в 2007 году, но в России стала популярна лишь несколько лет спустя. Мемы по данной тематике основан на низкобюджетных порнофильмах 1990-х годов и включает в себя, в числе прочего, большое количество пародий. Актер Билли Херрингтон — ключевая фигура мемов на данную тематику. Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту сноса в Ровно (Украина) памятника свердловскому разведчику Николаю Кузнецову. Это следует из ответа ведомства депутату Госдумы Андрею Альшевских, который он опубликовал у себя в telegram-канале.