Путин включил лидера ЛДПР в состав Госсовета

Указ о назначении Слуцкого подписал президент РФ Владимир Путин
Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий включен в состав Государственного совета РФ. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Включить в состав совета Слуцкого Л. Э. — руководителя фракции политической партии ЛДПР в Государственной думе», — говорится в документе. Он опубликован на официальном портале правовой информации документе.
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