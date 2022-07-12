Путин включил лидера ЛДПР в состав Госсовета

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34-й съезд ЛДПР избирает Леонида Слуцкого лидеором партии. Москва, слуцкий леонид, лдпр, съезд лдпр, слуцкий
Указ о назначении Слуцкого подписал президент РФ Владимир Путин Фото:

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий включен в состав Государственного совета РФ. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Включить в состав совета Слуцкого Л. Э. — руководителя фракции политической партии ЛДПР в Государственной думе», — говорится в документе. Он опубликован на официальном портале правовой информации документе.

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Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий включен в состав Государственного совета РФ. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Включить в состав совета Слуцкого Л. Э. — руководителя фракции политической партии ЛДПР в Государственной думе», — говорится в документе. Он опубликован на официальном портале правовой информации документе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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