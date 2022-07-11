11 июля 2022

Путин сдержал данное Махонину слово

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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Президент подписал распоряжение о проведении в Перми крупного спортивного форума Фото:
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300-летие Перми

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в Перми международного форума «Россия — спортивная держава». Ранее он обещал сделать это губернатору Прикамья Дмитрию Махонину.

«Провести международный спортивный форум „Россия — спортивная держава“ в сентябре — октябре 2023 года в Перми», — сказано в распоряжении главы государства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С инициативой провести форум в Перми Махонин выступил в январе на встрече с президентом. Губернатор тогда докладывал о проектах к 300-летию города, которое будет отмечаться в 2023 году. Путин идею поддержал.

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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в Перми международного форума «Россия — спортивная держава». Ранее он обещал сделать это губернатору Прикамья Дмитрию Махонину. «Провести международный спортивный форум „Россия — спортивная держава“ в сентябре — октябре 2023 года в Перми», — сказано в распоряжении главы государства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. С инициативой провести форум в Перми Махонин выступил в январе на встрече с президентом. Губернатор тогда докладывал о проектах к 300-летию города, которое будет отмечаться в 2023 году. Путин идею поддержал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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