Путин сдержал данное Махонину слово

Президент подписал распоряжение о проведении в Перми крупного спортивного форума
новость из сюжета300-летие Перми
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в Перми международного форума «Россия — спортивная держава». Ранее он обещал сделать это губернатору Прикамья Дмитрию Махонину.
«Провести международный спортивный форум „Россия — спортивная держава“ в сентябре — октябре 2023 года в Перми», — сказано в распоряжении главы государства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
С инициативой провести форум в Перми Махонин выступил в январе на встрече с президентом. Губернатор тогда докладывал о проектах к 300-летию города, которое будет отмечаться в 2023 году. Путин идею поддержал.
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