Путин сдержал данное Махонину слово

12 июля 2022 в 17:02 Размер текста - 17 +

Президент подписал распоряжение о проведении в Перми крупного спортивного форума Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в Перми международного форума «Россия — спортивная держава». Ранее он обещал сделать это губернатору Прикамья Дмитрию Махонину. «Провести международный спортивный форум „Россия — спортивная держава“ в сентябре — октябре 2023 года в Перми», — сказано в распоряжении главы государства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. С инициативой провести форум в Перми Махонин выступил в январе на встрече с президентом. Губернатор тогда докладывал о проектах к 300-летию города, которое будет отмечаться в 2023 году. Путин идею поддержал.

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в Перми международного форума «Россия — спортивная держава». Ранее он обещал сделать это губернатору Прикамья Дмитрию Махонину. «Провести международный спортивный форум „Россия — спортивная держава“ в сентябре — октябре 2023 года в Перми», — сказано в распоряжении главы государства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. С инициативой провести форум в Перми Махонин выступил в январе на встрече с президентом. Губернатор тогда докладывал о проектах к 300-летию города, которое будет отмечаться в 2023 году. Путин идею поддержал.