Медведев анонсировал создание единой валюты России и ее союзников

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В настоящее время курс евро и доллара имеет примерно равные значения Фото:

В будущем есть вероятность создания новой резервной валюты стран БРИКС. Об этом сообщил в своем telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Лучшей защитой от протухающего евро станет возможное создание новой резервной валюты стран БРИКС», — пишет Медведев. Он также поясняет, что защитой может стать и переход на новые способы оплаты в торговле с партнерами стран БРИКС, включая использование национальных валют: российского рубля, китайского юаня, индийской рупии и прочих.

БРИКС — группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. Организация была основана в июне 2006 года, в рамках Петербургского экономического форума (ПЭФ) с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

Ранее URA.RU писало, что в ходе торгов от 12 июля курсы доллара и евро сравнялись. Это следует из данных Московской биржи. Сейчас оба примерно по 59,3 рубля. Президент России Владимир Путин отмечал, что доллар и евро теряют свою ценность.

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В будущем есть вероятность создания новой резервной валюты стран БРИКС. Об этом сообщил в своем telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Лучшей защитой от протухающего евро станет возможное создание новой резервной валюты стран БРИКС», — пишет Медведев. Он также поясняет, что защитой может стать и переход на новые способы оплаты в торговле с партнерами стран БРИКС, включая использование национальных валют: российского рубля, китайского юаня, индийской рупии и прочих. БРИКС — группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. Организация была основана в июне 2006 года, в рамках Петербургского экономического форума (ПЭФ) с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. Ранее URA.RU писало, что в ходе торгов от 12 июля курсы доллара и евро сравнялись. Это следует из данных Московской биржи. Сейчас оба примерно по 59,3 рубля. Президент России Владимир Путин отмечал, что доллар и евро теряют свою ценность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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