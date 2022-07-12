Медведев анонсировал создание единой валюты России и ее союзников

12 июля 2022 в 17:28 Размер текста - 17 +

В настоящее время курс евро и доллара имеет примерно равные значения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В будущем есть вероятность создания новой резервной валюты стран БРИКС. Об этом сообщил в своем telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Лучшей защитой от протухающего евро станет возможное создание новой резервной валюты стран БРИКС», — пишет Медведев. Он также поясняет, что защитой может стать и переход на новые способы оплаты в торговле с партнерами стран БРИКС, включая использование национальных валют: российского рубля, китайского юаня, индийской рупии и прочих. БРИКС — группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. Организация была основана в июне 2006 года, в рамках Петербургского экономического форума (ПЭФ) с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. Ранее URA.RU писало, что в ходе торгов от 12 июля курсы доллара и евро сравнялись. Это следует из данных Московской биржи. Сейчас оба примерно по 59,3 рубля. Президент России Владимир Путин отмечал, что доллар и евро теряют свою ценность.

В будущем есть вероятность создания новой резервной валюты стран БРИКС. Об этом сообщил в своем telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Лучшей защитой от протухающего евро станет возможное создание новой резервной валюты стран БРИКС», — пишет Медведев. Он также поясняет, что защитой может стать и переход на новые способы оплаты в торговле с партнерами стран БРИКС, включая использование национальных валют: российского рубля, китайского юаня, индийской рупии и прочих. БРИКС — группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. Организация была основана в июне 2006 года, в рамках Петербургского экономического форума (ПЭФ) с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. Ранее URA.RU писало, что в ходе торгов от 12 июля курсы доллара и евро сравнялись. Это следует из данных Московской биржи. Сейчас оба примерно по 59,3 рубля. Президент России Владимир Путин отмечал, что доллар и евро теряют свою ценность.