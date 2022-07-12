Депутат Госдумы раскрыл, как мошенники используют VPN-сервисы

12 июля 2022 в 19:09 Размер текста - 17 +

Злоумышленники могут использовать чужой компьютер для DDoS-атак Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мошенники крадут личные данные, фотографии, документы и деньги россиян с помощью VPN-сервисов. Об этом сообщил URA.RU заместитель председателя Комитета по экономической политике, депутат Госдумы от «Единой России» Артем Кирьянов. «Массовое распространение VPN дало импульс организованной преступности. Первая категория мошеннических действий направлена на конкретного человека. Они могут лишить средств на банковской карте или использовать персональные данные, фотографии, документы, файлы. Дальше это перерастает не просто в утечку, а в преступление с использованием интернет технологий, например, шантаж. Данные могут попасть к любому», — сказал Артем Кирьянов. Второй категорией мошеннических действий депутат назвал массовую утечку персональных данных. «Возможно кому-то повезет, и они не будут использованы против него. При этом нужно понимать, что мошенники могут покупать данные у VPN. Необходимо предостеречь пользователей от того, чтобы они заходили на заблокированные сайты с помощью таких сервисов. Мошенники таким образом заманивают людей с целью завладеть их финансами. Это относится и к тем, кто пользуется криптовалютой или является участником Форекс рынка», — подчеркнул собеседник URA.RU. IT-эксперт Илья Костунов согласился, что под видом таких сервисов злоумышленники могут обманывать россиян. «VPN — это средство защищенного обмена информацией, но когда предлагают это бесплатно, надо задуматься, в чем выгода. Мошенники, понимая высокий спрос и низкий уровень знаний цифровой гигиены, продвигают свои бесплатные решения. Их установка приводит к похищению денег, фотографий и использования вашего компьютера для совершения DDoS-атак», — объяснил специалист. Кирьянов добавил, что за такие преступления могут наказать, но потерянные деньги скорее всего вернуть не удастся. «Все эти вещи из ряда уголовно наказуемых. Но их крайне сложно расследовать. Надо понимать, что если задержат человека, это не вернет денег», — заключил депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мошенники крадут личные данные, фотографии, документы и деньги россиян с помощью VPN-сервисов. Об этом сообщил URA.RU заместитель председателя Комитета по экономической политике, депутат Госдумы от «Единой России» Артем Кирьянов. «Массовое распространение VPN дало импульс организованной преступности. Первая категория мошеннических действий направлена на конкретного человека. Они могут лишить средств на банковской карте или использовать персональные данные, фотографии, документы, файлы. Дальше это перерастает не просто в утечку, а в преступление с использованием интернет технологий, например, шантаж. Данные могут попасть к любому», — сказал Артем Кирьянов. Второй категорией мошеннических действий депутат назвал массовую утечку персональных данных. «Возможно кому-то повезет, и они не будут использованы против него. При этом нужно понимать, что мошенники могут покупать данные у VPN. Необходимо предостеречь пользователей от того, чтобы они заходили на заблокированные сайты с помощью таких сервисов. Мошенники таким образом заманивают людей с целью завладеть их финансами. Это относится и к тем, кто пользуется криптовалютой или является участником Форекс рынка», — подчеркнул собеседник URA.RU. IT-эксперт Илья Костунов согласился, что под видом таких сервисов злоумышленники могут обманывать россиян. «VPN — это средство защищенного обмена информацией, но когда предлагают это бесплатно, надо задуматься, в чем выгода. Мошенники, понимая высокий спрос и низкий уровень знаний цифровой гигиены, продвигают свои бесплатные решения. Их установка приводит к похищению денег, фотографий и использования вашего компьютера для совершения DDoS-атак», — объяснил специалист. Кирьянов добавил, что за такие преступления могут наказать, но потерянные деньги скорее всего вернуть не удастся. «Все эти вещи из ряда уголовно наказуемых. Но их крайне сложно расследовать. Надо понимать, что если задержат человека, это не вернет денег», — заключил депутат.