В Шадринске врачи выступили против объединения больниц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врачи выступили против объединения трех больниц Шадринска Курганской области в одно учреждение. О негативных последствиях оптимизации они рассказали на совместном заседании комиссий Шадринской гордумы, депутаты медиков поддержали, сообщил URA.RU депутат Александр Бухаров.

«На совместном заседании комиссии по соцполитике и комиссии по местному самоуправлению гордумы рассмотрели письмо общественников Шадринска, выступающих против объединения разноплановых медучреждений (детской больницы, БСМП, поликлиники для взрослых). Выступили и врачи. Позиция врачей этих трех медицинских организаций — против оптимизации. Медики прямо говорят, если будет объединение, то они уволятся. Это будет последний гвоздь в крышку гроба шадринской медицины», — сказал Александр Бухаров.

По словам Бухарова, врачи считают, что разноплановые учреждения нельзя объединять в одно. Персонал больниц получает разные сертификаты по профилю, врачи из поликлиники (пенсионеры) откажутся дежурить в БСМП и уволятся. Кроме того, у Шадринской БСМП есть большая кредиторская задолженность. «А главное, нет никаких аргументов, почему эти больницы надо объединить. Нет расчетов экономической эффективности, анализа деятельности каждого из учреждений. Депутаты единогласно решили обратиться в департамент здравоохранения за разъяснениями по данной ситуации. Мы настроены отстоять шадринские медучреждения от объединения», — заявил Бухаров. Главу депздрава Алексея Сигидаева пригласят на заседание гордумы 26 июля. Медики просили депутатов торопиться с действиями, чтобы не допустить оптимизации. URA.RU направило в депздрав запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, ответ пока не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области реорганизуют больницы. В постановлении правительства региона указано, что Шадринскую детскую больницу, БСМП и Шадринскую поликлинику объединят с сохранением основных целей их деятельности. Новое учреждение получит название ГБУ «Шадринская городская больница».