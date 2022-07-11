Тюменским контрактникам готовы платить больше полумиллиона рублей

Жители Тюменской области, вступившие в спецподразделения Минобороны, будут получать от 200 тысяч рублей в месяц, а также еще 300 тысяч в качестве премии за выполнение боевых задач. Об этом сообщает информационный центр правительства региона в своем telegram-канале.
«В Тюменской области формируют три спецподразделения из людей, выбравших службу по контракту. Контрактники получат денежное довольствие от 200 000 рублей, премии за выполнение боевых задач — 300 000, а также другие выплаты и льготы», — сообщает инфоцентр правительства региона.
Кроме того, за каждый день участия в наступлениях тюменцам заплатят по 8 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что в военном комиссариате Тюменской области рассекретили названия тюменских спецподразделений Минобороны — «Тобол», «Сибирь» и «Тайга». Вступившие в них граждане дополнительно получат от властей региона по 100 тысяч рублей.
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Жители Тюменской области, вступившие в спецподразделения Минобороны, будут получать от 200 тысяч рублей в месяц, а также еще 300 тысяч в качестве премии за выполнение боевых задач. Об этом сообщает информационный центр правительства региона в своем telegram-канале. «В Тюменской области формируют три спецподразделения из людей, выбравших службу по контракту. Контрактники получат денежное довольствие от 200 000 рублей, премии за выполнение боевых задач — 300 000, а также другие выплаты и льготы», — сообщает инфоцентр правительства региона. Кроме того, за каждый день участия в наступлениях тюменцам заплатят по 8 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что в военном комиссариате Тюменской области рассекретили названия тюменских спецподразделений Минобороны — «Тобол», «Сибирь» и «Тайга». Вступившие в них граждане дополнительно получат от властей региона по 100 тысяч рублей.