Тюменским контрактникам готовы платить больше полумиллиона рублей

12 июля 2022 в 18:58 Размер текста - 17 +

Заключившие контракт тюменцы, отправившиеся в зону боевых действий, смогут заработать от полумиллиона рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU Жители Тюменской области, вступившие в спецподразделения Минобороны, будут получать от 200 тысяч рублей в месяц, а также еще 300 тысяч в качестве премии за выполнение боевых задач. Об этом сообщает информационный центр правительства региона в своем telegram-канале. «В Тюменской области формируют три спецподразделения из людей, выбравших службу по контракту. Контрактники получат денежное довольствие от 200 000 рублей, премии за выполнение боевых задач — 300 000, а также другие выплаты и льготы», — сообщает инфоцентр правительства региона. Кроме того, за каждый день участия в наступлениях тюменцам заплатят по 8 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что в военном комиссариате Тюменской области рассекретили названия тюменских спецподразделений Минобороны — «Тобол», «Сибирь» и «Тайга». Вступившие в них граждане дополнительно получат от властей региона по 100 тысяч рублей.

Жители Тюменской области, вступившие в спецподразделения Минобороны, будут получать от 200 тысяч рублей в месяц, а также еще 300 тысяч в качестве премии за выполнение боевых задач. Об этом сообщает информационный центр правительства региона в своем telegram-канале. «В Тюменской области формируют три спецподразделения из людей, выбравших службу по контракту. Контрактники получат денежное довольствие от 200 000 рублей, премии за выполнение боевых задач — 300 000, а также другие выплаты и льготы», — сообщает инфоцентр правительства региона. Кроме того, за каждый день участия в наступлениях тюменцам заплатят по 8 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что в военном комиссариате Тюменской области рассекретили названия тюменских спецподразделений Минобороны — «Тобол», «Сибирь» и «Тайга». Вступившие в них граждане дополнительно получат от властей региона по 100 тысяч рублей.