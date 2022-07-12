Терапевт Серебрянский предупредил об остановке сердца из-за жары

13 июля 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

При тепловом ударе больного нужно переодеть во влажную одежду, сказал Юрий Серебрянский Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тепловой удар может спровоцировать остановку дыхания и сердца. Об этом URA.RU сообщил врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский. «Тепловой удар наступает, когда жарко, а у человека нарушен водно-электролитный баланс в организме. В группе риска люди с заболеваниями нервной системы, мигренью. Среди пожилых — те, кто страдает от атеросклероза сосудов головного мозга, у кого был перенесенный в прошлом инсульт. Также это люди с высоким давлением или очень низким, потому что давление может резко упасть. Из-за теплового удара у них усугубится заболевание. Может даже произойти остановка дыхания и остановка сердца», — сказал Юрий Серебрянский. Врач объяснил, как нужно оказать первую помощь, если у человека рядом с вами произошел тепловой удар. «Нужно перенести его из жаркого помещения в прохладное или в тень. Если есть вентилятор или кондиционер, то ближе к ним. Умыть лицо, дать продуваемую или даже немного влажную одежду. Обязательно дать больше жидкости, можно минералку, морс или чай. Если давление повышено, то лучше зеленый чай, а при низком или нормальном — черный», — отметил кардиолог. Доктор медицинских наук также рассказал, какую диету лучше соблюдать при склонности к тепловым ударам. «Необходимо давать больше жидкости. Она перераспределяется и уходит из жизненно важных тканей сердца, мозга. Кофе можно только в малых количествах. Кефир сгодится, но не нужно допускать высокого содержания жира. Сладкое людям, склонным к тепловому удару, есть не желательно. Булочки тоже не надо. Пища должна быть растительная и молочная», — подчеркнул Серебрянский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тепловой удар может спровоцировать остановку дыхания и сердца. Об этом URA.RU сообщил врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский. «Тепловой удар наступает, когда жарко, а у человека нарушен водно-электролитный баланс в организме. В группе риска люди с заболеваниями нервной системы, мигренью. Среди пожилых — те, кто страдает от атеросклероза сосудов головного мозга, у кого был перенесенный в прошлом инсульт. Также это люди с высоким давлением или очень низким, потому что давление может резко упасть. Из-за теплового удара у них усугубится заболевание. Может даже произойти остановка дыхания и остановка сердца», — сказал Юрий Серебрянский. Врач объяснил, как нужно оказать первую помощь, если у человека рядом с вами произошел тепловой удар. «Нужно перенести его из жаркого помещения в прохладное или в тень. Если есть вентилятор или кондиционер, то ближе к ним. Умыть лицо, дать продуваемую или даже немного влажную одежду. Обязательно дать больше жидкости, можно минералку, морс или чай. Если давление повышено, то лучше зеленый чай, а при низком или нормальном — черный», — отметил кардиолог. Доктор медицинских наук также рассказал, какую диету лучше соблюдать при склонности к тепловым ударам. «Необходимо давать больше жидкости. Она перераспределяется и уходит из жизненно важных тканей сердца, мозга. Кофе можно только в малых количествах. Кефир сгодится, но не нужно допускать высокого содержания жира. Сладкое людям, склонным к тепловому удару, есть не желательно. Булочки тоже не надо. Пища должна быть растительная и молочная», — подчеркнул Серебрянский.