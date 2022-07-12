Жильцов сгоревшего дома в Тюмени расселят в гостинице

Пожар произошел в жилом доме по улице Камчатская, 93 (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Жильцам сгоревшего дома в Тюмени предложили разместиться в гостинице. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Проходит необходимая работа с жителями дома. В списках жильцов — более 30 человек. Всего в доме 12 квартир. Для временного размещения людей предоставлены места в гостинице. Четыре человека уже приняли решение переночевать в гостинице», — говорится в пресс-службе администрации Тюмени.

Кроме того, там отметили, что сгоревший дом был взят под охрану сотрудниками МЧС и полицией. Помимо этого, 13 июля пройдет заседание комиссии, где примут решение о дальнейшей судьбе дома и видам помощи жильцам.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени случился пожар в жилом доме на улице Камчатской, 93. По информации ГУ МЧС по региону, было эвакуировано четыре человека, пострадавших и погибших нет.