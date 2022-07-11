В Тюмени горит жилой дом. Фото, видео

12 июля 2022 в 22:30 Размер текста - 17 +

Пожар произошел в жилом доме по улице Камчатской, 93 (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени произошел пожар в жилом доме по улице Камчатской, 93. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «Очевидцы сообщают в соцсетях о пожаре в районе Лесобазы по улице Камчатской, 93. Подробности уточняются», — говорится в сообщении в группе «Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области подтвердили информацию. «12 июля в 21:10 поступила информация о пожаре по адресу: город Тюмень, ул. Камчатская, 93. Горит крыша дома размерами 50 на 20 м. Дом жилой, двухэтажный», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что эвакуировали четыре человека. Обновлено в 23:07 По информации ГУ МЧС, пожар ликвидирован в 22:24. В тушении возгорания было задействовано 17 единиц специальной пожарной техники и 102 человека личного состава спасателей. Пострадавших нет.

В Тюмени произошел пожар в жилом доме по улице Камчатской, 93. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «Очевидцы сообщают в соцсетях о пожаре в районе Лесобазы по улице Камчатской, 93. Подробности уточняются», — говорится в сообщении в группе «Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области подтвердили информацию. «12 июля в 21:10 поступила информация о пожаре по адресу: город Тюмень, ул. Камчатская, 93. Горит крыша дома размерами 50 на 20 м. Дом жилой, двухэтажный», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что эвакуировали четыре человека. Обновлено в 23:07 По информации ГУ МЧС, пожар ликвидирован в 22:24. В тушении возгорания было задействовано 17 единиц специальной пожарной техники и 102 человека личного состава спасателей. Пострадавших нет.