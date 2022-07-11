В Тюмени произошел пожар в жилом доме по улице Камчатской, 93. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
«Очевидцы сообщают в соцсетях о пожаре в районе Лесобазы по улице Камчатской, 93. Подробности уточняются», — говорится в сообщении в группе «Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».
В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области подтвердили информацию. «12 июля в 21:10 поступила информация о пожаре по адресу: город Тюмень, ул. Камчатская, 93. Горит крыша дома размерами 50 на 20 м. Дом жилой, двухэтажный», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что эвакуировали четыре человека.
Обновлено в 23:07
По информации ГУ МЧС, пожар ликвидирован в 22:24. В тушении возгорания было задействовано 17 единиц специальной пожарной техники и 102 человека личного состава спасателей. Пострадавших нет.
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