Жители Челябинской области считают, что чернику собирать еще рано Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Жительница Челябинской области Екатерина Ж. поделилась в соцсетях фото черники, которую собрала возле Златоуста. По ее словам, ягоды уже крупные и сладкие. Однако в комментариях челябинцам посоветовали подождать еще около двух недель, пока ягода не поспеет окончательно.

«Видно же, неспелая еще, Ей еще недели две зреть, Она налиться должна, будет крупнее и вкусная», — написала Елена К. в сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» во «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что в челябинских лесах поспела земляника и лесная клубника. Травники начинают заготавливать Иван-чай и душицу.