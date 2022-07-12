Челябинцам не советуют собирать чернику. Фото

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Визит директора ЗАО «Совхоз имени Ленина», экс-кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина и секретаря ЦК КПРФ Марии Дробот. Пермь, торговля, рынок, ягоды, черника
Жители Челябинской области считают, что чернику собирать еще рано Фото:

Жительница Челябинской области Екатерина Ж. поделилась в соцсетях фото черники, которую собрала возле Златоуста. По ее словам, ягоды уже крупные и сладкие. Однако в комментариях челябинцам посоветовали подождать еще около двух недель, пока ягода не поспеет окончательно.

«Видно же, неспелая еще, Ей еще недели две зреть, Она налиться должна, будет крупнее и вкусная», — написала Елена К. в сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» во «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что в челябинских лесах поспела земляника и лесная клубника. Травники начинают заготавливать Иван-чай и душицу.

На фото черника еще не до конца поспела.

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Жительница Челябинской области Екатерина Ж. поделилась в соцсетях фото черники, которую собрала возле Златоуста. По ее словам, ягоды уже крупные и сладкие. Однако в комментариях челябинцам посоветовали подождать еще около двух недель, пока ягода не поспеет окончательно. «Видно же, неспелая еще, Ей еще недели две зреть, Она налиться должна, будет крупнее и вкусная», — написала Елена К. в сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» во «ВКонтакте». Ранее стало известно, что в челябинских лесах поспела земляника и лесная клубника. Травники начинают заготавливать Иван-чай и душицу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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