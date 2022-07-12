Украинок хотят ставить на учет военнообязанных

13 июля 2022 в 05:24 Размер текста - 17 +

Большинству женщин на Украине запретят выезд из страны и поставят на воинский учет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Украины хотят ставить украинок на учет военнообязанных и запрещать им уезжать из страны. Там считают, что понадобится могут не только медсестры, но и сотрудники офисов, однако чем они будут полезны в зоне боевых действий не объясняется. Согласно представленному материалу, в ближайшее время встать на обязательный воинский учет обяжут украинок, которые трудятся на различных профессиях. Среди них не только медсестры, повара и кинологи, но и секретарши, менеджеры и другие офисные сотрудники, сообщает «Пятый канал». Сообщается, что исключение сделают только для беременных и матерей с детьми до трех лет. Для отказавшихся военные предусмотрены штрафы и ответственность вплоть до уголовной. Ранее стало известно, что украинки готовятся массово покинуть свою страну из-за слухов о мобилизации женщин. Тема активно обсуждалась в комментариях под одним из постов на женском интернет-форуме «Советчица Кидстафф». Уже сообщалось, что киевские власти должны запретить военнообязанным гражданам покидать место жительства. Покинуть его можно будет по специальному разрешению от военных комиссариатов, с такой инициативой выступил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, а также спасение граждан Донбасса от геноцида киевского режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Украины хотят ставить украинок на учет военнообязанных и запрещать им уезжать из страны. Там считают, что понадобится могут не только медсестры, но и сотрудники офисов, однако чем они будут полезны в зоне боевых действий не объясняется. Согласно представленному материалу, в ближайшее время встать на обязательный воинский учет обяжут украинок, которые трудятся на различных профессиях. Среди них не только медсестры, повара и кинологи, но и секретарши, менеджеры и другие офисные сотрудники, сообщает «Пятый канал». Сообщается, что исключение сделают только для беременных и матерей с детьми до трех лет. Для отказавшихся военные предусмотрены штрафы и ответственность вплоть до уголовной. Ранее стало известно, что украинки готовятся массово покинуть свою страну из-за слухов о мобилизации женщин. Тема активно обсуждалась в комментариях под одним из постов на женском интернет-форуме «Советчица Кидстафф». Уже сообщалось, что киевские власти должны запретить военнообязанным гражданам покидать место жительства. Покинуть его можно будет по специальному разрешению от военных комиссариатов, с такой инициативой выступил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, а также спасение граждан Донбасса от геноцида киевского режима.