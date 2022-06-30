Украинки покидают страну из-за слухов о мобилизации женщин

Некоторые посетители форума уже находятся за границей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинки готовятся массово покинуть свою страну из-за слухов о мобилизации женщин. Тема сейчас активно обсуждается в комментариях под одним из постов на женском интернет-форуме «Советчица Кидстафф». В этом посте женщины задались вопросом: готовы ли они приезжать на Украину после 1 октября?

«Я наверное драпать буду за границу, знаю я это „добровольно“, а детей у меня нет», — пишет одна из пользовательниц. «Жду еще документы, чтобы уехать, только подала на них, мне в августе должны их выдать», — поддерживает другая.

17 декабря вступил в силу приказ Министерства обороны «Об утверждении Перечня специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет». Согласно приказу, был расширен перечень профессий женщин, которые могут быть мобилизованы. Несмотря на военное положение, изменения в приказ не были внесены, поэтому взятие на учет женщин должны обеспечить с 1 октября 2022 года. Данная новость и послужила поводом для беспокойства женщин украинских женщин.

Некоторые посетители форума уже находятся за границей и задумываются о том, стоит ли им сейчас возвращаться на Украину. «До окончания всех этих событий не планирую, вещи можно автобусом отправить, это не проблема», — замечает форумчанка.

Ранее URA.RU сообщало, что ВСУ проводят принудительную мобилизацию населения подконтрольного Украине города Угледар в Донецкой народной республике. О ходе боевых действий рассказал специальный военный корреспондент Александр Шарковский. Это происходит из-за дефицита кадровых военных. Повестки вручают на улицах, призывников ищут даже в местах лишения свободы, ведется активный розыск уклонистов. Не вставшим на воинский учет женщинам в возрасте от 18 до 60 лет, владеющим гражданскими профессиями из призывного списка, грозит штраф, пишет RT.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам