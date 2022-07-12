Госдеп США намерен принять Финляндию в НАТО до августа

13 июля 2022 в 07:28 Размер текста - 17 +

Уэнди Шерман надеется расширить НАТО до конца лета Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО В администрации США рассчитывают, что Сенат Конгресса успеет одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО до ухода на каникулы в августе. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, выступая на мероприятии американской некоммерческой организации International Student House. «Я надеюсь, что Конгресс США ратифицирует вступление [Финляндии и Швеции в НАТО] до того, как уйдет на каникулы в августе. Учитывая все остальное, что есть в их повестке, я не уверена, что им это удастся, но я надеюсь. Мне кажется, остальные страны тоже очень быстро продвигаются к этому», — передает слова Шерман ТАСС. Верхняя палата Конгресса США уйдет на каникулы в период с 8 августа по 5 сентября, отметили в агентстве. Швеция и Финляндия завершили переговоры о вступлении в НАТО 4 июля. 5 июля главы МИД Финляндии Пекка Хаависто и Швеции Анн Линде и представители 30 стран Североатлантического альянса подписали протоколы о вступлении стран в НАТО. Президент США Джо Байден, в свою очередь, передал в сенат протоколы о ратификации принятия Финляндии и Швеции в военно-политический блок, передает RT. Ранее,18 мая, страны совместно подали заявку на членство в НАТО.

В администрации США рассчитывают, что Сенат Конгресса успеет одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО до ухода на каникулы в августе. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, выступая на мероприятии американской некоммерческой организации International Student House. «Я надеюсь, что Конгресс США ратифицирует вступление [Финляндии и Швеции в НАТО] до того, как уйдет на каникулы в августе. Учитывая все остальное, что есть в их повестке, я не уверена, что им это удастся, но я надеюсь. Мне кажется, остальные страны тоже очень быстро продвигаются к этому», — передает слова Шерман ТАСС. Верхняя палата Конгресса США уйдет на каникулы в период с 8 августа по 5 сентября, отметили в агентстве. Швеция и Финляндия завершили переговоры о вступлении в НАТО 4 июля. 5 июля главы МИД Финляндии Пекка Хаависто и Швеции Анн Линде и представители 30 стран Североатлантического альянса подписали протоколы о вступлении стран в НАТО. Президент США Джо Байден, в свою очередь, передал в сенат протоколы о ратификации принятия Финляндии и Швеции в военно-политический блок, передает RT. Ранее,18 мая, страны совместно подали заявку на членство в НАТО.