12 июля 2022

Госдеп США намерен принять Финляндию в НАТО до августа

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Уэнди Шерман надеется расширить НАТО до конца лета Фото:
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Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

В администрации США рассчитывают, что Сенат Конгресса успеет одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО до ухода на каникулы в августе. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, выступая на мероприятии американской некоммерческой организации International Student House.

«Я надеюсь, что Конгресс США ратифицирует вступление [Финляндии и Швеции в НАТО] до того, как уйдет на каникулы в августе. Учитывая все остальное, что есть в их повестке, я не уверена, что им это удастся, но я надеюсь. Мне кажется, остальные страны тоже очень быстро продвигаются к этому», — передает слова Шерман ТАСС. Верхняя палата Конгресса США уйдет на каникулы в период с 8 августа по 5 сентября, отметили в агентстве.

Швеция и Финляндия завершили переговоры о вступлении в НАТО 4 июля. 5 июля главы МИД Финляндии Пекка Хаависто и Швеции Анн Линде и представители 30 стран Североатлантического альянса подписали протоколы о вступлении стран в НАТО. Президент США Джо Байден, в свою очередь, передал в сенат протоколы о ратификации принятия Финляндии и Швеции в военно-политический блок, передает RT. Ранее,18 мая, страны совместно подали заявку на членство в НАТО.

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В администрации США рассчитывают, что Сенат Конгресса успеет одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО до ухода на каникулы в августе. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, выступая на мероприятии американской некоммерческой организации International Student House. «Я надеюсь, что Конгресс США ратифицирует вступление [Финляндии и Швеции в НАТО] до того, как уйдет на каникулы в августе. Учитывая все остальное, что есть в их повестке, я не уверена, что им это удастся, но я надеюсь. Мне кажется, остальные страны тоже очень быстро продвигаются к этому», — передает слова Шерман ТАСС. Верхняя палата Конгресса США уйдет на каникулы в период с 8 августа по 5 сентября, отметили в агентстве. Швеция и Финляндия завершили переговоры о вступлении в НАТО 4 июля. 5 июля главы МИД Финляндии Пекка Хаависто и Швеции Анн Линде и представители 30 стран Североатлантического альянса подписали протоколы о вступлении стран в НАТО. Президент США Джо Байден, в свою очередь, передал в сенат протоколы о ратификации принятия Финляндии и Швеции в военно-политический блок, передает RT. Ранее,18 мая, страны совместно подали заявку на членство в НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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