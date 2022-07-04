Финляндия и Швеция вышли на финишную прямую на пути в НАТО

04 июля 2022 в 23:26 Размер текста - 17 +

Швеция и Финляндия вступят в НАТО, как только все страны НАТО ратифицируют протоколы Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Финляндия и Швеция завершили переговоры о вступлении в Североатлантический альянс. Им осталось подписать протоколы, которые будут отправлены на одобрение всем 30 странам-участницам, сообщает пресс-служба НАТО. «Финляндия и Швеция завершили переговоры о присоединении в штаб-квартире НАТО <…>. Обе страны официально подтвердили свою готовность и способность выполнять политические, юридические и военные обязательства и обязательства членства в НАТО», — говорится в сообщении пресс-службы альянса. Уточняется, что во вторник будут проведены еще одни переговоры союзников по НАТО, после которых они должны подписать протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к альянсу. «Затем протоколы о присоединении будут отправлены на ратификацию всем странам НАТО в соответствии с их национальными процедурами», — заключается в сообщении пресс-службы. 1 июля процесс ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО также запустило правительство ФРГ. Ранее, 21 июня, страны-участницы НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию в альянс. Это произошло после того, как государства совместно подали заявки на членство в военно-политическом блоке. По итогам саммита в Мадриде решение в том числе поддержала Турция, которая ранее долгое время блокировала начало переговоров по этому процессу. 2 июля президент США Джо Байден подтвердил принятие Финляндии и Швеции в НАТО. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Финляндия и Швеция завершили переговоры о вступлении в Североатлантический альянс. Им осталось подписать протоколы, которые будут отправлены на одобрение всем 30 странам-участницам, сообщает пресс-служба НАТО. «Финляндия и Швеция завершили переговоры о присоединении в штаб-квартире НАТО <…>. Обе страны официально подтвердили свою готовность и способность выполнять политические, юридические и военные обязательства и обязательства членства в НАТО», — говорится в сообщении пресс-службы альянса. Уточняется, что во вторник будут проведены еще одни переговоры союзников по НАТО, после которых они должны подписать протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к альянсу. «Затем протоколы о присоединении будут отправлены на ратификацию всем странам НАТО в соответствии с их национальными процедурами», — заключается в сообщении пресс-службы. 1 июля процесс ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО также запустило правительство ФРГ. Ранее, 21 июня, страны-участницы НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию в альянс. Это произошло после того, как государства совместно подали заявки на членство в военно-политическом блоке. По итогам саммита в Мадриде решение в том числе поддержала Турция, которая ранее долгое время блокировала начало переговоров по этому процессу. 2 июля президент США Джо Байден подтвердил принятие Финляндии и Швеции в НАТО.