04 июля 2022

Финляндия и Швеция вышли на финишную прямую на пути в НАТО

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, поднятые руки, столтенберг йенс
Швеция и Финляндия вступят в НАТО, как только все страны НАТО ратифицируют протоколы Фото:
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Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

Финляндия и Швеция завершили переговоры о вступлении в Североатлантический альянс. Им осталось подписать протоколы, которые будут отправлены на одобрение всем 30 странам-участницам, сообщает пресс-служба НАТО.

«Финляндия и Швеция завершили переговоры о присоединении в штаб-квартире НАТО <…>. Обе страны официально подтвердили свою готовность и способность выполнять политические, юридические и военные обязательства и обязательства членства в НАТО», — говорится в сообщении пресс-службы альянса.

Уточняется, что во вторник будут проведены еще одни переговоры союзников по НАТО, после которых они должны подписать протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к альянсу. «Затем протоколы о присоединении будут отправлены на ратификацию всем странам НАТО в соответствии с их национальными процедурами», — заключается в сообщении пресс-службы.

1 июля процесс ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО также запустило правительство ФРГ. Ранее, 21 июня, страны-участницы НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию в альянс. Это произошло после того, как государства совместно подали заявки на членство в военно-политическом блоке. По итогам саммита в Мадриде решение в том числе поддержала Турция, которая ранее долгое время блокировала начало переговоров по этому процессу. 2 июля президент США Джо Байден подтвердил принятие Финляндии и Швеции в НАТО.

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Финляндия и Швеция завершили переговоры о вступлении в Североатлантический альянс. Им осталось подписать протоколы, которые будут отправлены на одобрение всем 30 странам-участницам, сообщает пресс-служба НАТО. «Финляндия и Швеция завершили переговоры о присоединении в штаб-квартире НАТО <…>. Обе страны официально подтвердили свою готовность и способность выполнять политические, юридические и военные обязательства и обязательства членства в НАТО», — говорится в сообщении пресс-службы альянса. Уточняется, что во вторник будут проведены еще одни переговоры союзников по НАТО, после которых они должны подписать протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к альянсу. «Затем протоколы о присоединении будут отправлены на ратификацию всем странам НАТО в соответствии с их национальными процедурами», — заключается в сообщении пресс-службы. 1 июля процесс ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО также запустило правительство ФРГ. Ранее, 21 июня, страны-участницы НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию в альянс. Это произошло после того, как государства совместно подали заявки на членство в военно-политическом блоке. По итогам саммита в Мадриде решение в том числе поддержала Турция, которая ранее долгое время блокировала начало переговоров по этому процессу. 2 июля президент США Джо Байден подтвердил принятие Финляндии и Швеции в НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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