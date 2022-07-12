Курган оказался не готов к потоку туристов

Поток туристов в Курган увеличился почти на 20-30% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане увеличился поток туристов, при этом в городе есть проблемы с необходимой инфраструктурой и специалистами. Об этом сообщила начальник Туристско-информационного центра Кургана Екатерина Панькова.

«Не хватает и продвижения, ведь рядом такие гиганты, как Тюмень и Екатеринбург, забирающие львиную долю уральского турпотока. И самое главное — отсутствие квалифицированных кадров, проблемы с экскурсоводами», — рассказала Панькова представителям электронной газеты RATA-news.

По ее словам, в городе улучшают инфраструктуру и обучают специалистов, но это происходит медленно. Начальник ТИЦ отметила, что, по предварительным оценкам, увеличение турпотока составляет 20-30%. По ее словам, 30% туристов в Кургане — жители столицы, 20% — с Урала и Сибири. Остальные туристы обычно едут из центральной части России.

Ранее стало известно, что жители Курганской области предпочитают отдыхать в санаториях соседних регионов вместо того, чтобы ездить в местные. Это связано с тем, что качество сервиса в ближайших регионах выше.