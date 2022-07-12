Среди наименее востребованных оказались аудиторы, страховщики и журналисты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Эксперты выяснили, какие специалисты были более востребованы в ЯНАО в июне 2022 года. Как рассказали URA.RU представители сервиса по подбору персонала hh.ru, чаще всего работодатели искали продавцов-консультантов, кассиров и водителей.

«Эксперты крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали 3 тысячи актуальных вакансий, открытых в Ямало-Ненецком автономном округе на сегодняшний день, и выяснили, какие специалисты наиболее востребованы у работодателей региона», — по данным hh.ru, крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга.

Также в агентстве пояснили, что первую строчку в рэнкинге самых востребованных профессий занял продавец — это 0,2 тысячи вакансий или 7,4% от всех актуальных предложений о работе в ЯНАО. На втором месте — машинисты (5,9%), на третьем — водители (5,9%). Кроме того, в лидерах оказались менеджеры по продажам (4,4%) и инженеры ПТО (3,3%). Также в десятку самых многочисленных вакансий вошли предложения о работе для слесарей (3,2%), инженеров-конструкторов (2,9%), врачей (2,8%), сервисных инженеров (2,4%) и администраторов магазина (2,3%).

«Самые востребованные — не значит самые высокооплачиваемые. Так, сегодня медиана предлагаемой зарплаты в вакансиях продавцов составляет 48,6 тысячи рублей, в вакансиях машинистов — 120 тысяч, в вакансиях водителей — 83,5 тысячи. Менеджерам по продажам в среднем предлагают 70 тысяч, а инженерам ПТО — 114 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе hh.ru Урала. Также в агентстве рассказали, что среди наименее востребованных специалистов оказались аудиторы, страховые агенты, журналисты, финансовые контролеры — это буквально единичные вакансии.

Ранее URA.RU сообщало на какую работу В ЯНАО устроиться проще всего. Легче всего трудоустроиться в таких сферах, как домашний персонал, рестораны и туризм, а также фитнес и спорт.

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