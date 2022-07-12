Сотни единиц спецтехники из Китая ввозят через Курганскую область

Через Курганскую область из Китая вывезли более 160 единиц спецтехники (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Через курганскую границу в Россию в текущем году вывезено более 160 единиц спецтехники и общественного транспорта из Китая. Среди импортной техники самосвалы, краны и автобусы. Об этом сообщает пресс-служба Тюменской таможенной службы.

«С начала марта в регион деятельности Курганского таможенного поста Тюменской таможни поступило более 160 единиц спецтехники и общественного транспорта. Из Китая в адрес российских предпринимателей прибыли 56 кранов, 30 погрузчиков, 50 самосвалов и 27 автобусов. Сумма таможенных платежей составила 304 млн рублей. Это рекордное количество спецтехники, поступившее по процедуре таможенного транзита в Курган за последние восемь лет», — отметили в пресс-службе.

По словам начальника Курганского таможенного поста Тюменской таможни Михаила Сергеева, такой большой транзит спецтехники из Китая вызван тем, что для участников ВЭД очень удобно расположение Курганской области для ввоза товаров из Восточной Азии, а также отсутствие дополнительных издержек по хранению товаров.

«Декларации подаются с применением технологии „удаленного выпуска“ и регистрируются в Центральной акцизной таможне. Срок выпуска ввозимой техники с момента завершения процедуры таможенного транзита не более 4 часов, а некоторая часть товаров выпускается в свободное обращение в течение нескольких минут автоматически», — отметил Сергеев.

Ранее URA.RU писало, что спецтехнику курганского оборонного завода отправили в Донбасс. В рамках соглашения с Ямалом в город Волноваха Донецкой Народной республики отгружен мини-погрузчик МКСМ-1000 НМ.

Фото: Тюменская таможенная служба

Фото: Тюменская таможенная служба

Фото: Тюменская таможенная служба