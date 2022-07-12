Свердловским детям отказываются бесплатно ставить важную вакцину

13 июля 2022 в 13:31 Размер текста - 17 +

Медики рекомендуют прививаться до наступления клещевого сезона Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Свердловчане жалуются, что не могут поставить детям прививку от клещевого энцефалита (КВЭ) за счет бюджета. Основная причина отказа — возраст пациентов. В медучреждениях предлагают поставить иммуноглобулин от клещевого энцефалита платно. Об этом на анонимных условиях рассказали читатели URA.RU. «Хотела поставить ребенку прививку от клещевого энцефалита. Моей дочке 10 лет. В поликлинике отказали. Сказали, что возраст ребенка не соответствует условиям, при которых возможна постановка прививки. Предложили поставить платно. В аптеках стоимость иммуноглобулин варьируется от пяти до шести тысяч рублей. У меня таких денег нет», — поделилась жительница Екатеринбурга. По словам другой горожанки, ее ребенку тоже отказали в постановке иммуноглобулина от клещевого энцефалита. «Моему ребенку не поставили прививку от клеща, что очень странно. В регионе пик клещевой активности. Я думаю, что всем детям должны ставить, но на деле получается иначе. Если ребенок не является младенцем, то прививку уже не поставить. Считаю, что это несправедливо по отношению к остальным детям», — посетовала другая жительница столицы Урала. В региональном Роспотребнадзоре заявили URA.RU, что вся территория Свердловской области является эндемичной по КВЭ. Прививки за счет бюджета проводятся детям 15 месяцев, взрослым старше 60 лет и сотрудникам МЧС. «Охват прививками против КВЭ в Свердловской области среди всего населения составляет 87%, среди детей — 79%. В профессиональных группах риска охват профилактическими прививками составляет 100%», — отметили в ведомстве. В региональном минздраве агентству сообщили, что ежегодно в пределах лимита бюджетных ассигнований закупает иммунобиологические лекарственные препараты против клещевого вирусного энцефалита для уязвимых и социально-незащищенных категорий граждан. «Иммунобиологические лекарственные препараты для профилактики клещевого вирусного энцефалита не входят в перечень вакцин, закупаемых за счет средств федерального бюджета, поэтому финансирование осуществляется за счет различных источников, не запрещенных законодательством», — сказали в минздраве. Ранее агентство писало, что В Свердловской области от укусов клещей пострадали 11 774 человек, что в полтора раза меньше, чем в прошлом году. Среди пострадавших от укусов клещей 4050 екатеринбуржцев, в том числе 566 детей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловчане жалуются, что не могут поставить детям прививку от клещевого энцефалита (КВЭ) за счет бюджета. Основная причина отказа — возраст пациентов. В медучреждениях предлагают поставить иммуноглобулин от клещевого энцефалита платно. Об этом на анонимных условиях рассказали читатели URA.RU. «Хотела поставить ребенку прививку от клещевого энцефалита. Моей дочке 10 лет. В поликлинике отказали. Сказали, что возраст ребенка не соответствует условиям, при которых возможна постановка прививки. Предложили поставить платно. В аптеках стоимость иммуноглобулин варьируется от пяти до шести тысяч рублей. У меня таких денег нет», — поделилась жительница Екатеринбурга. По словам другой горожанки, ее ребенку тоже отказали в постановке иммуноглобулина от клещевого энцефалита. «Моему ребенку не поставили прививку от клеща, что очень странно. В регионе пик клещевой активности. Я думаю, что всем детям должны ставить, но на деле получается иначе. Если ребенок не является младенцем, то прививку уже не поставить. Считаю, что это несправедливо по отношению к остальным детям», — посетовала другая жительница столицы Урала. В региональном Роспотребнадзоре заявили URA.RU, что вся территория Свердловской области является эндемичной по КВЭ. Прививки за счет бюджета проводятся детям 15 месяцев, взрослым старше 60 лет и сотрудникам МЧС. «Охват прививками против КВЭ в Свердловской области среди всего населения составляет 87%, среди детей — 79%. В профессиональных группах риска охват профилактическими прививками составляет 100%», — отметили в ведомстве. В региональном минздраве агентству сообщили, что ежегодно в пределах лимита бюджетных ассигнований закупает иммунобиологические лекарственные препараты против клещевого вирусного энцефалита для уязвимых и социально-незащищенных категорий граждан. «Иммунобиологические лекарственные препараты для профилактики клещевого вирусного энцефалита не входят в перечень вакцин, закупаемых за счет средств федерального бюджета, поэтому финансирование осуществляется за счет различных источников, не запрещенных законодательством», — сказали в минздраве. Ранее агентство писало, что В Свердловской области от укусов клещей пострадали 11 774 человек, что в полтора раза меньше, чем в прошлом году. Среди пострадавших от укусов клещей 4050 екатеринбуржцев, в том числе 566 детей.