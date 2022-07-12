В новом курганском округе определился лидер на пост главы

В Белозерском округе готовятся выбрать главу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Лидером в борьбе за пост главы Белозерского округа Курганской области стал действующий руководитель муниципалитета Александр Завьялов. Итоги заседания конкурсной комиссии опубликованы на сайте окружной администрации.

«Для участия в конкурсе подали документы два человека. По итогам конкурсных процедур Завьялов набрал 12 баллов (85,7%), заместитель главы, начальник управления экономической политики Станислав Еланцев получил 10,9 баллов (77,5%)», — указано в сообщении.

Кандидатов оценивали по трем критериям: образование, программа первоочередных мероприятий развития округа и индивидуальное собеседование. Провели предоставленные документы. Комиссия не выявила нарушений и несоответствий. Кандидаты допущены к участию в конкурсе. В пятницу, 15 июля, депутаты окружной думы примут окончательное решение и изберут главу.

Белозерский район был преобразован в округ в январе этого года. URA.RU писало, что Завьялов руководит муниципалитетом с 2020 года. На этом посту он сменил Сергея Зяблова, который до этого работал в Ямало-Ненецком автономном округе.