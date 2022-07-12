В тюменские спецвойска ищут поваров, санитаров и водолазов

13 июля 2022 в 11:32 Размер текста - 17 +

Для службы в тюменских спецвойсках кроме стрелков и саперов нужны еще и водолазы Фото: Минобороны России В специальные военные подразделения, в которые жители Тюменской области могут вступить для службы по контракту, требуются специалисты 19 профессий, включая поваров, санитаров и водолазов. Информация об этом представлена на сайте правительства региона. «Проводится отбор кандидатов для прохождения военной службы по контракту в подразделения „Тобол“, „Сибирь“ и „Тайга“, комплектуемые из числа граждан, проживающих в Тюменской области. Отбор осуществляется на 19 должностей», — сообщается на сайте правительства региона. В тюменские подразделения требуются: снайпер;

стрелок;

разведчик;

водитель категории С, механик-водитель;

сапер;

понтонер;

электрик;

водолаз;

механик;

моторист;

связист;

артиллерист;

токарь;

сварщик;

повар;

фельдшер;

санитар;

топогеодезист. Ранее URA.RU сообщало, что подписавшим контракты тюменцам, согласившимся служить в региональных спецвойсках Минобороны, обещают платить по 200 тысяч рублей в месяц. Кроме того, можно заработать премию в 300 тысяч, выполняя боевые задачи.

В специальные военные подразделения, в которые жители Тюменской области могут вступить для службы по контракту, требуются специалисты 19 профессий, включая поваров, санитаров и водолазов. Информация об этом представлена на сайте правительства региона. «Проводится отбор кандидатов для прохождения военной службы по контракту в подразделения „Тобол“, „Сибирь“ и „Тайга“, комплектуемые из числа граждан, проживающих в Тюменской области. Отбор осуществляется на 19 должностей», — сообщается на сайте правительства региона. В тюменские подразделения требуются: Ранее URA.RU сообщало, что подписавшим контракты тюменцам, согласившимся служить в региональных спецвойсках Минобороны, обещают платить по 200 тысяч рублей в месяц. Кроме того, можно заработать премию в 300 тысяч, выполняя боевые задачи.