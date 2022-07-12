В тюменские спецвойска ищут поваров, санитаров и водолазов

В специальные военные подразделения, в которые жители Тюменской области могут вступить для службы по контракту, требуются специалисты 19 профессий, включая поваров, санитаров и водолазов. Информация об этом представлена на сайте правительства региона.
«Проводится отбор кандидатов для прохождения военной службы по контракту в подразделения „Тобол“, „Сибирь“ и „Тайга“, комплектуемые из числа граждан, проживающих в Тюменской области. Отбор осуществляется на 19 должностей», — сообщается на сайте правительства региона.
В тюменские подразделения требуются:
- снайпер;
- стрелок;
- разведчик;
- водитель категории С, механик-водитель;
- сапер;
- понтонер;
- электрик;
- водолаз;
- механик;
- моторист;
- связист;
- артиллерист;
- токарь;
- сварщик;
- повар;
- фельдшер;
- санитар;
- топогеодезист.
Ранее URA.RU сообщало, что подписавшим контракты тюменцам, согласившимся служить в региональных спецвойсках Минобороны, обещают платить по 200 тысяч рублей в месяц. Кроме того, можно заработать премию в 300 тысяч, выполняя боевые задачи.
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