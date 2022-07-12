12 июля 2022

В тюменские спецвойска ищут поваров, санитаров и водолазов

© Служба новостей «URA.RU»
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В главной базе Северного флота впервые заступил на боевое дежурство новый отряд по борьбе с подводными диверсантами, десант, военные, оружие, водолаз
Для службы в тюменских спецвойсках кроме стрелков и саперов нужны еще и водолазы Фото:

В специальные военные подразделения, в которые жители Тюменской области могут вступить для службы по контракту, требуются специалисты 19 профессий, включая поваров, санитаров и водолазов. Информация об этом представлена на сайте правительства региона.

«Проводится отбор кандидатов для прохождения военной службы по контракту в подразделения „Тобол“, „Сибирь“ и „Тайга“, комплектуемые из числа граждан, проживающих в Тюменской области. Отбор осуществляется на 19 должностей», — сообщается на сайте правительства региона.

В тюменские подразделения требуются:

  • снайпер;
  • стрелок;
  • разведчик;
  • водитель категории С, механик-водитель;
  • сапер;
  • понтонер;
  • электрик;
  • водолаз;
  • механик;
  • моторист;
  • связист;
  • артиллерист;
  • токарь;
  • сварщик;
  • повар;
  • фельдшер;
  • санитар;
  • топогеодезист.

Ранее URA.RU сообщало, что подписавшим контракты тюменцам, согласившимся служить в региональных спецвойсках Минобороны, обещают платить по 200 тысяч рублей в месяц. Кроме того, можно заработать премию в 300 тысяч, выполняя боевые задачи.

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В специальные военные подразделения, в которые жители Тюменской области могут вступить для службы по контракту, требуются специалисты 19 профессий, включая поваров, санитаров и водолазов. Информация об этом представлена на сайте правительства региона. «Проводится отбор кандидатов для прохождения военной службы по контракту в подразделения „Тобол“, „Сибирь“ и „Тайга“, комплектуемые из числа граждан, проживающих в Тюменской области. Отбор осуществляется на 19 должностей», — сообщается на сайте правительства региона. В тюменские подразделения требуются: Ранее URA.RU сообщало, что подписавшим контракты тюменцам, согласившимся служить в региональных спецвойсках Минобороны, обещают платить по 200 тысяч рублей в месяц. Кроме того, можно заработать премию в 300 тысяч, выполняя боевые задачи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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