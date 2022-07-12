Свердловский губернатор едет в Нижний Тагил по особому поводу

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев готовится приехать в Нижний Тагил на празднование Дня металлурга 15 июля. Об этом URA.RU сообщил источник в городской власти. В команде главы региона участие шефа в торжествах преподносят как часть его предвыборного объезда области.
«В пятницу [15 июля] губернатор собирается в Нижний Тагил на День металлурга. Планируется возложение цветов [к монументу металлургам у Лисьей горы] и вручение почетных знаков работникам отрасли», — рассказал собеседник агентства. В этом году праздник совпадает с 30-летием холдинга ЕВРАЗ НТМК, который взял на себя основную подготовку.
В пресс-службе ЕВРАЗ подтвердили URA.RU, что Куйвашева пригласили на празднование. Пресс-секретарь губернатора Анна Шкерина уточнила, что вопрос рабочего визита главы региона в настоящее время прорабатывается.
День металлурга-2022 будет праздноваться в Нижнем Тагиле несколько дней. Основные торжества намечены на 16 июля: в субботу запланировал масштабный фестиваль и салют. Главным событием станет бесплатный концерт «Наши в городе», на котором выступят Гарик Сукачев, «Чиж & Со», СЛОТ, «Сурганова и оркестр» и другие звезды.
Неофициальное предвыборное турне Куйвашева стартовало 7 июля с поездки в Верхние Серги. Губернатора в тот день сопровождал бывший премьер-министр РФ, глава набсовета Фонда содействия развитию ЖКХ Сергей Степашин.
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