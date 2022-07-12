В ДНР снят мораторий на смертную казнь

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о внесении поправок в Уголовно-исполнительный кодекс республики, тем самым сняв мораторий на смертную казнь. Об этом сообщили в Народном совете Донецкой республики.
«Сегодня вступил в силу закон «О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой народной республики. Отменен мораторий на исполнение смертных приговоров», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее URA.RU сообщало, что Народный совет ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров, но правовая норма тогда еще не вступила в силу. Верховный суд ДНР приговорил несколько иностранных наемников к смертной казни. Осужденные принимали участие в боевых действиях против России и союзных войск на стороне ВСУ в ходе российской спецоперации по демилитаризации Украины. Тогда власти ДНР заявили, что положения о смертной казни Уголовно-исполнительного кодекса республики начнут действовать с 1 января 2025 года.
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Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о внесении поправок в Уголовно-исполнительный кодекс республики, тем самым сняв мораторий на смертную казнь. Об этом сообщили в Народном совете Донецкой республики. «Сегодня вступил в силу закон «О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой народной республики. Отменен мораторий на исполнение смертных приговоров», — приводит сообщение ТАСС. Ранее URA.RU сообщало, что Народный совет ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров, но правовая норма тогда еще не вступила в силу. Верховный суд ДНР приговорил несколько иностранных наемников к смертной казни. Осужденные принимали участие в боевых действиях против России и союзных войск на стороне ВСУ в ходе российской спецоперации по демилитаризации Украины. Тогда власти ДНР заявили, что положения о смертной казни Уголовно-исполнительного кодекса республики начнут действовать с 1 января 2025 года.