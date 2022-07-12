Из-за обмеления челябинского озера мэрия Озерска закрывает пляжи

Часть пляжей Озерска закрыты для купания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за падения воды в озере Иртяш в Челябинской области, в Озерске сократилось число пляжей в черте города. Пресс-служба мэрии назвала участки, купание на которых опасно.

«В связи с падением уровня воды в озере Иртяш внесены изменения постановление «О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского округа на 2022 год. Официально: Где в Озерске можно купаться, а где нет», — сообщает мэрия, далее следует список разрешенных и запрещенных пляжей.

Места для массового отдыха на водоемах:

участок береговой полосы в районе пляжа «Нептун»,

участок береговой полосы в районе пляжа «Дальний»,

участок береговой полосы в зоне рекреации парка культуры и отдыха,

пляж в зоне рекреации лагеря «Отважных»,

пляж в зоне рекреации лагеря «Орленок»,

пляж в зоне рекреации лагеря «Звездочка».

Места опасные для купания:

участок прибрежной зоны в районе пляжа «Молодежный»,

обводненный карьер,

озера Большая и Малая Нанога,

Кызылташ,

Булдым,

Иртяш в микрорайоне Заозерный.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора провело проверку качества воды в водоемах Челябинска. По результатам лабораторных исследования выяснилось, что качество воды на пляже озера Первое не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.