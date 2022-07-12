12 июля 2022

Из-за обмеления челябинского озера мэрия Озерска закрывает пляжи

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Обстановка на городском пляже «Восход» (путинский), на озере Смолино, во время эпидемии коронавируса. Челябинск, запрет, берег, жара, озеро, купаться запрещено, лето, аншлаг, табличка, пляж, отдых, озеро смолино
Часть пляжей Озерска закрыты для купания Фото:

Из-за падения воды в озере Иртяш в Челябинской области, в Озерске сократилось число пляжей в черте города. Пресс-служба мэрии назвала участки, купание на которых опасно.

«В связи с падением уровня воды в озере Иртяш внесены изменения постановление «О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского округа на 2022 год. Официально: Где в Озерске можно купаться, а где нет», — сообщает мэрия, далее следует список разрешенных и запрещенных пляжей.

Места для массового отдыха на водоемах:

  • участок береговой полосы в районе пляжа «Нептун»,
  • участок береговой полосы в районе пляжа «Дальний»,
  • участок береговой полосы в зоне рекреации парка культуры и отдыха,
  • пляж в зоне рекреации лагеря «Отважных»,
  • пляж в зоне рекреации лагеря «Орленок»,
  • пляж в зоне рекреации лагеря «Звездочка».

Места опасные для купания:

  • участок прибрежной зоны в районе пляжа «Молодежный»,
  • обводненный карьер,
  • озера Большая и Малая Нанога,
  • Кызылташ,
  • Булдым,
  • Иртяш в микрорайоне Заозерный.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора провело проверку качества воды в водоемах Челябинска. По результатам лабораторных исследования выяснилось, что качество воды на пляже озера Первое не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

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Из-за падения воды в озере Иртяш в Челябинской области, в Озерске сократилось число пляжей в черте города. Пресс-служба мэрии назвала участки, купание на которых опасно. «В связи с падением уровня воды в озере Иртяш внесены изменения постановление «О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского округа на 2022 год. Официально: Где в Озерске можно купаться, а где нет», — сообщает мэрия, далее следует список разрешенных и запрещенных пляжей. Места для массового отдыха на водоемах: Места опасные для купания: Ранее региональное управление Роспотребнадзора провело проверку качества воды в водоемах Челябинска. По результатам лабораторных исследования выяснилось, что качество воды на пляже озера Первое не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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