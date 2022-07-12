Из-за обмеления челябинского озера мэрия Озерска закрывает пляжи

Из-за падения воды в озере Иртяш в Челябинской области, в Озерске сократилось число пляжей в черте города. Пресс-служба мэрии назвала участки, купание на которых опасно.
«В связи с падением уровня воды в озере Иртяш внесены изменения постановление «О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского округа на 2022 год. Официально: Где в Озерске можно купаться, а где нет», — сообщает мэрия, далее следует список разрешенных и запрещенных пляжей.
Места для массового отдыха на водоемах:
- участок береговой полосы в районе пляжа «Нептун»,
- участок береговой полосы в районе пляжа «Дальний»,
- участок береговой полосы в зоне рекреации парка культуры и отдыха,
- пляж в зоне рекреации лагеря «Отважных»,
- пляж в зоне рекреации лагеря «Орленок»,
- пляж в зоне рекреации лагеря «Звездочка».
Места опасные для купания:
- участок прибрежной зоны в районе пляжа «Молодежный»,
- обводненный карьер,
- озера Большая и Малая Нанога,
- Кызылташ,
- Булдым,
- Иртяш в микрорайоне Заозерный.
Ранее региональное управление Роспотребнадзора провело проверку качества воды в водоемах Челябинска. По результатам лабораторных исследования выяснилось, что качество воды на пляже озера Первое не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.
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