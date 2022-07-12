Площадь пожаров в Свердловской области за сутки выросла в 33 раза

В Свердловской области площадь лесных пожаров резко выросла — с шести до 196 гектаров. Об этом сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана».
«[В Свердловской области действуют] три пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 196 гектаров», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Сутками ранее в свердловских лесах горело шесть гектаров.
Регион занял пятое место среди субъектов по площади, пройденной огнем. Более крупные пожары зафиксировали только в Якутии, Хабаровском крае, Коми и Магаданской области.
В мае огнем были охвачены сотни гектаров свердловского леса. Огонь также подбирался к населенным пунктам, где пожарные пытались остановить его. Власти сообщали, что чаще всего леса горят из-за неправильного обращения с огнем.
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