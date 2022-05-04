Площадь пожаров в Свердловской области выросла в 7 раз за сутки

Площадь пожаров в Свердловской области на начало 5 мая выросла в 7,7 раз — с 97 до 749 гектаров. Об этом сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана».
«19 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 749 гектаров (Свердловская область)», — говорится на сайте ведомства. Сутками ранее там сообщали, что в регионе горит 97 гектаров леса.
Всего на территории России горит 22 647 гектаров. В Свердловской области, как и в еще 41 регионе РФ, действует особый режим борьбы с пожарами.
Ранее в департаменте информационной политики Свердловской области сообщали, что чаще всего лесные пожары начинаются из-за неосторожного обращения с огнем. Для тушения привлекается больше сотни человек.
Очевидцы сообщали, что огонь от лесных пожаров приближается к жилым поселкам. 4 мая сгорело десять садовых домов в СНТ «Уралочка».
Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал