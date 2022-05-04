04 мая 2022

Площадь пожаров в Свердловской области выросла в 7 раз за сутки

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Горящий лес возле горы Волчиха. Свердловская область , лэп, лесной пожар, пожар в лесу, дым от пожара, пожар на волчихе
В Свердловской области действует 19 пожаров Фото:

Площадь пожаров в Свердловской области на начало 5 мая выросла в 7,7 раз — с 97 до 749 гектаров. Об этом сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана».

«19 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 749 гектаров (Свердловская область)», — говорится на сайте ведомства. Сутками ранее там сообщали, что в регионе горит 97 гектаров леса.

Всего на территории России горит 22 647 гектаров. В Свердловской области, как и в еще 41 регионе РФ, действует особый режим борьбы с пожарами.

Ранее в департаменте информационной политики Свердловской области сообщали, что чаще всего лесные пожары начинаются из-за неосторожного обращения с огнем. Для тушения привлекается больше сотни человек.

Очевидцы сообщали, что огонь от лесных пожаров приближается к жилым поселкам. 4 мая сгорело десять садовых домов в СНТ «Уралочка».

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Площадь пожаров в Свердловской области на начало 5 мая выросла в 7,7 раз — с 97 до 749 гектаров. Об этом сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана». «19 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 749 гектаров (Свердловская область)», — говорится на сайте ведомства. Сутками ранее там сообщали, что в регионе горит 97 гектаров леса. Всего на территории России горит 22 647 гектаров. В Свердловской области, как и в еще 41 регионе РФ, действует особый режим борьбы с пожарами. Ранее в департаменте информационной политики Свердловской области сообщали, что чаще всего лесные пожары начинаются из-за неосторожного обращения с огнем. Для тушения привлекается больше сотни человек. Очевидцы сообщали, что огонь от лесных пожаров приближается к жилым поселкам. 4 мая сгорело десять садовых домов в СНТ «Уралочка».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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