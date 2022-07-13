Тюменец уговорил 6-летнюю челябинку прислать интим видео

13 июля 2022 в 13:52 Размер текста - 17 +

Тюменца посадят в колонию на 12 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменец в социальных сетях уговорил 6-летнюю жительницу Челябинска снять для него интимное видео. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Теперь ему грозит 12 лет лишения свободы. «Как стало известно в суде, в начале марта прошлого года в соцсетях молодой человек познакомился с 6-летней девочкой, и после непродолжительной переписки предложил ей прислать фотографии своих интимных частей тела. Девочка не только сфотографировалась обнаженной, но и снялась на видео. 21-летний тюменец осужден за „иные действия сексуального характера“ и на 12 лет отправится в исправительную колонию строгого режима. А также заплатит 300 тысяч рублей компенсации морального вреда родителям ребенка», — сообщили в пресс-службе. Фотографии случайно заметила мама девочки, когда чистила память на планшете. Женщина написала заявление в правоохранительные органы. По словам матери, планшет девочке подарили, чтобы играть в игры. А примерно в феврале прошлого года она попросила зарегистрировать ее в социальной сети «ВКонтакте», где и познакомилась с тюменцем.

Тюменец в социальных сетях уговорил 6-летнюю жительницу Челябинска снять для него интимное видео. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Теперь ему грозит 12 лет лишения свободы. «Как стало известно в суде, в начале марта прошлого года в соцсетях молодой человек познакомился с 6-летней девочкой, и после непродолжительной переписки предложил ей прислать фотографии своих интимных частей тела. Девочка не только сфотографировалась обнаженной, но и снялась на видео. 21-летний тюменец осужден за „иные действия сексуального характера“ и на 12 лет отправится в исправительную колонию строгого режима. А также заплатит 300 тысяч рублей компенсации морального вреда родителям ребенка», — сообщили в пресс-службе. Фотографии случайно заметила мама девочки, когда чистила память на планшете. Женщина написала заявление в правоохранительные органы. По словам матери, планшет девочке подарили, чтобы играть в игры. А примерно в феврале прошлого года она попросила зарегистрировать ее в социальной сети «ВКонтакте», где и познакомилась с тюменцем.