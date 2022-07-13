Свердловчане неделями ждут в очередях, чтобы дети попали на отдых

Карту можно сделать в поликлинике по месту жительства, бесплатно, или платно в коммерческой поликлинике Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители Екатеринбурга тратят до нескольких недель на оформление санаторно-курортных карт для своих детей. Этот документ необходим, чтобы отправить ребенка в лечебно-оздоровительное учреждение. Горожане считают, что систему получения карт нужно упростить. О проблеме на условиях анонимности рассказали читатели URA.RU.

«Обратилась в поликлинику, чтобы получить санаторно-курортную карту детям. У меня их двое. И тут начался квест. Нужно подойти в больницу, чтобы записаться на прием. Да, звучит более чем бредово. На втором приеме дали направление на анализы, потом нужно подойти за результатами анализов, а еще через какое-то время забрать карту в медучреждении. С двумя детьми сделать это сложно. Надо что-то менять в системе», — считает одна из мам.

По словам другой горожанки, процесс получения медкарты очень затянут. «Как-то странно, что санаторно-курортную карту платно можно сделать за два дня. А если делать бесплатно в государственной больнице, то нужно потратить чуть ли не месяц. Мне кажется, что нужно как-то оптимизировать этот момент, чтобы не усложнять жизнь горожанам и врачам», — отметила собеседница агентства.

Корреспондент URA.RU обратился в несколько медицинских центров Екатеринбурга и выяснил, что оформление санаторно-курортной карты в Екатеринбурге стоит от 3 до 5 тысяч рублей. Для ее получения нужно сдать анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, а также получить заключение педиатра.

Редакция агентства обратилась за комментарием в региональный минздрав. Там отметили, что с порядком получения карт родители могут ознакомиться на сайтах медицинских организаций. «Жалоб на долгие сроки получения в Минздрав не поступали. Тем не менее мы готовы разобраться в каждом конкретном случае», — заявили в ведомстве.

Ранее агентство писало, что пациентам Центральной городской клинической больнице №6 в Екатеринбурге вовремя не закрывают электронные больничные. Иногда приходится ждать неделю.