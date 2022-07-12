Жители Екатеринбурга по неделе не могут закрыть больничные

12 июля 2022 в 16:49 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге пациентам не закрывают больничные листы Фото: Александр Мамаев © URA.RU Пациентам Центральной городской клинической больнице №6 в Екатеринбурге вовремя не закрывают электронные больничные. Иногда приходится ждать неделю. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Я выписывалась, и в больнице меня заверили, что в течение двух-трех дней больничный лист закроют, а соответствующая информация появится на сайте госуслуг. Прошло дней десять, а записи как не было, так и нет. Пришлось повторно обращаться в медучреждение», — поделилась горожанка Надежда. По словам другого екатеринбуржца, с такой проблемой он сталкивается уже второй раз. «У меня был электронный больничный. Пришел на прием, чтобы выписаться и закрыть больничный. Ушел, думая, что электронный листок нетрудоспособности закрыт, но увы. Прошла неделя, но никаких оповещений в личном кабинете госуслуг не появилось. Дозвониться не смог, поэтому пришлось повторно идти. Со второй попытки больничный закрыли. Подобная ситуация была у меня и в прошлом году, но тогда удалось дозвониться и решить проблему удаленно», — отметил Дмитрий. URA.RU обратилось за комментарием в региональный минздрав. На момент публикации ответ не поступил. Ранее агентство писало, что некоторые жители Екатеринбурга жалуются, что вынуждены стоять часами в очереди, чтобы закрыть свои больничные листы.

Пациентам Центральной городской клинической больнице №6 в Екатеринбурге вовремя не закрывают электронные больничные. Иногда приходится ждать неделю. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Я выписывалась, и в больнице меня заверили, что в течение двух-трех дней больничный лист закроют, а соответствующая информация появится на сайте госуслуг. Прошло дней десять, а записи как не было, так и нет. Пришлось повторно обращаться в медучреждение», — поделилась горожанка Надежда. По словам другого екатеринбуржца, с такой проблемой он сталкивается уже второй раз. «У меня был электронный больничный. Пришел на прием, чтобы выписаться и закрыть больничный. Ушел, думая, что электронный листок нетрудоспособности закрыт, но увы. Прошла неделя, но никаких оповещений в личном кабинете госуслуг не появилось. Дозвониться не смог, поэтому пришлось повторно идти. Со второй попытки больничный закрыли. Подобная ситуация была у меня и в прошлом году, но тогда удалось дозвониться и решить проблему удаленно», — отметил Дмитрий. URA.RU обратилось за комментарием в региональный минздрав. На момент публикации ответ не поступил. Ранее агентство писало, что некоторые жители Екатеринбурга жалуются, что вынуждены стоять часами в очереди, чтобы закрыть свои больничные листы.