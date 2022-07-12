Под Челябинском выставили на торги участок под ТРК

Участок находится в Сосновском районе Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Под Челябинском в Сосновском районе на торги выставлен участок под первый в элитном коттеджном поселке Терема торгово-развлекательный комплекс (ТРК). Об этом сообщается на сайте «ДОМ.РФ».

«Продается находящийся в федеральной собственности земельный участок площадью 4 295 квадратных метров, расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, р-н Сосновский, для жилищного и или иного строительства. Вид разрешенного использования — торгово-развлекательный центр. В соответствии с документацией об аукционе, победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества», — говорится на сайте

Земельный участок расположен на выезде из коттеджного поселка Терема в Сосновском районе. Участок окружен частными домами и пустующими землями. Ближайшая остановка общественного транспорта под названием «Строительный рынок» расположена на расстоянии 1,2 километров от него. Въезд на территорию поселка закрыт для сторонних автомобилей. Согласно документации, торговый центр появится в ЖСК «Новая Прага» на улице Виноградной. Предполагаемая площадь застройки — 486 квадратных метров.

Начальная цена участка составляет 2 млн 318 тысяч рублей, «шаг аукциона» — 24 тысячи. Заявки на торги принимаются до 8 августа, участников определят через два дня. Аукцион состоится 12 августа.

Ранее на сайте «ДОМ.РФ» земельный участок под строительство ТРК находился в агентировании. Аукцион был намечен на третий квартал 2022 года.