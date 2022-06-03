Под Челябинском построят новый ТРК

Стоимость участка под ТРК — 2 млн 137 тысяч рублей Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Под Челябинском в Сосновском районе построят новый торгово-развлекательный комплекс (ТРК) на землях, предоставленных ДОМ РФ. Об этом сообщается на сайте компании.

«Земельный участок расположен в северо-западной части Челябинской области, в границах Сосновского района. В окружении лота озелененные территории, жилая застройка», — говорится на сайте.

Участок находится в 20 км от Челябинска, в поселке Терема. К нему ведет грунтовая дорога, примыкающая к Новоградскому тракту.

Общая площадь земельного участка составляет четыре тысячи двести девяносто пять квадратных метров. Стоимость земли, на которой запланировано строительство торгово-развлекательного комплекса — 2 миллиона 137 тысяч рублей. Торги по продаже лота запланированы на третий квартал 2022 года.