Под Челябинском построят новый ТРК

Под Челябинском в Сосновском районе построят новый торгово-развлекательный комплекс (ТРК) на землях, предоставленных ДОМ РФ. Об этом сообщается на сайте компании.
«Земельный участок расположен в северо-западной части Челябинской области, в границах Сосновского района. В окружении лота озелененные территории, жилая застройка», — говорится на сайте.
Участок находится в 20 км от Челябинска, в поселке Терема. К нему ведет грунтовая дорога, примыкающая к Новоградскому тракту.
Общая площадь земельного участка составляет четыре тысячи двести девяносто пять квадратных метров. Стоимость земли, на которой запланировано строительство торгово-развлекательного комплекса — 2 миллиона 137 тысяч рублей. Торги по продаже лота запланированы на третий квартал 2022 года.
Под Челябинском в Сосновском районе построят новый торгово-развлекательный комплекс (ТРК) на землях, предоставленных ДОМ РФ. Об этом сообщается на сайте компании. «Земельный участок расположен в северо-западной части Челябинской области, в границах Сосновского района. В окружении лота озелененные территории, жилая застройка», — говорится на сайте. Участок находится в 20 км от Челябинска, в поселке Терема. К нему ведет грунтовая дорога, примыкающая к Новоградскому тракту. Общая площадь земельного участка составляет четыре тысячи двести девяносто пять квадратных метров. Стоимость земли, на которой запланировано строительство торгово-развлекательного комплекса — 2 миллиона 137 тысяч рублей. Торги по продаже лота запланированы на третий квартал 2022 года.