Хантера Байдена обвиняют в перевозке украинских проституток

13 июля 2022 в 14:01 Размер текста - 17 +

Сын президента США Джо Байдена попал в скандал, связанный с Украиной Фото: Patrick Semansky AP/TASS Сыну американского президента Джо Байдена Хантеру может быть предъявлено федеральное обвинение, связанное с перевозкой украинских проституток через границы штатов и маскировку чеков для оплаты медицинских услуг. Об этом сообщает НТВ. «Из появившихся в интернете материалов следует, что проститутки из Бостона ехали на поезде в Нью-Йорк к Хантеру и снимали себя. Оргию с ними Хантер тоже снял», — пишет НТВ. Спустя 8 часов времяпрепровождения с девушками он написал их хозяйке, украинке Екатерине Моревой и попросил продлить их пребывание. Морева владеет сайтом, предлагающим эскорт-услуги. Чтобы денежные траты на развлечения Хантера невозможно было отследить, чеки он выписывал на имя реабилитационной клиники, где лечился от наркозависимости. Подозрительными транзакциями заинтересовался банк, который начал свое расследование, а Байден-младший стал платить девушкам напрямую. Ранее пользователям сообщества the4chan удалось взломать учетную запись Хантера в iCloud. Скриншоты с его телефона и компьютера опубликовали на главном политическом форуме веб-сайта, пишет «Ридус». Сын президента США хранил в «облаке» фото- и видеосвидетельства употребления и фасовки наркотиков, а также беседы с проститутками.

Сыну американского президента Джо Байдена Хантеру может быть предъявлено федеральное обвинение, связанное с перевозкой украинских проституток через границы штатов и маскировку чеков для оплаты медицинских услуг. Об этом сообщает НТВ. «Из появившихся в интернете материалов следует, что проститутки из Бостона ехали на поезде в Нью-Йорк к Хантеру и снимали себя. Оргию с ними Хантер тоже снял», — пишет НТВ. Спустя 8 часов времяпрепровождения с девушками он написал их хозяйке, украинке Екатерине Моревой и попросил продлить их пребывание. Морева владеет сайтом, предлагающим эскорт-услуги. Чтобы денежные траты на развлечения Хантера невозможно было отследить, чеки он выписывал на имя реабилитационной клиники, где лечился от наркозависимости. Подозрительными транзакциями заинтересовался банк, который начал свое расследование, а Байден-младший стал платить девушкам напрямую. Ранее пользователям сообщества the4chan удалось взломать учетную запись Хантера в iCloud. Скриншоты с его телефона и компьютера опубликовали на главном политическом форуме веб-сайта, пишет «Ридус». Сын президента США хранил в «облаке» фото- и видеосвидетельства употребления и фасовки наркотиков, а также беседы с проститутками.