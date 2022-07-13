Сразу несколько стран Запада пошли навстречу России из-за газа

13 июля 2022 в 14:26 Размер текста - 17 +

Канада может обслужить пять российских турбин для газопровода «Северный поток» в течение двух лет, сообщил источник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Канада в течение двух лет может обслужить еще пять российских турбин для газопровода «Северный поток», что является тактической победой президента России Владимира Путина в экономической войне с Западом. В транспортировке турбины, кроме Канады, задействованы США и Германия, сообщает издание Globe and Mail, ссылаясь на источник. «Сделка является тактической победой президента России Владимира Путина», — приводит слова сопредседателя международной торговой и инвестиционной группы юридической фирмы Fasken Клиффорда Соснова издание. По информации источников, одна из турбин, застрявшая в Монреале из-за санкций против «Газпрома», уже сейчас находится на пути обратно в Европу, остальные пять будут отправлены в компанию Siemens Canada в течение следующих двух лет для регулярного технического обслуживания. «Siemens Canada отправит турбинное оборудование в Германию, правительство которой затем передаст его России. Непрямой маршрут возвращения может позволить Канаде заявить, что она не нарушила свои санкции», — отметили авторы. В статье также отмечается, что министерство иностранных дел Канады предоставило компании Siemens Energy возможность воспользоваться исключением из санкций в течение двух лет, что, как подчеркивает издание, является намного более длительным соглашением, чем было заявлено ранее. Несмотря на это, Оттава может отозвать решение в любой момент, подчеркнули авторы. Ранее министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток», передает RT. После этого берлинские власти приняли решение вернуть Берлину турбину. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отмечал, что ее транспортировка может начаться уже в июле, сообщал телеканал 360. Страны Запада усилили санкционное давление на РФ после начала специальной операции по демилитаризации Украины. Однако позже «недружественные» к России страны столкнулись с проблемами в энергетической и экономической сферах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Канада в течение двух лет может обслужить еще пять российских турбин для газопровода «Северный поток», что является тактической победой президента России Владимира Путина в экономической войне с Западом. В транспортировке турбины, кроме Канады, задействованы США и Германия, сообщает издание Globe and Mail, ссылаясь на источник. «Сделка является тактической победой президента России Владимира Путина», — приводит слова сопредседателя международной торговой и инвестиционной группы юридической фирмы Fasken Клиффорда Соснова издание. По информации источников, одна из турбин, застрявшая в Монреале из-за санкций против «Газпрома», уже сейчас находится на пути обратно в Европу, остальные пять будут отправлены в компанию Siemens Canada в течение следующих двух лет для регулярного технического обслуживания. «Siemens Canada отправит турбинное оборудование в Германию, правительство которой затем передаст его России. Непрямой маршрут возвращения может позволить Канаде заявить, что она не нарушила свои санкции», — отметили авторы. В статье также отмечается, что министерство иностранных дел Канады предоставило компании Siemens Energy возможность воспользоваться исключением из санкций в течение двух лет, что, как подчеркивает издание, является намного более длительным соглашением, чем было заявлено ранее. Несмотря на это, Оттава может отозвать решение в любой момент, подчеркнули авторы. Ранее министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток», передает RT. После этого берлинские власти приняли решение вернуть Берлину турбину. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отмечал, что ее транспортировка может начаться уже в июле, сообщал телеканал 360. Страны Запада усилили санкционное давление на РФ после начала специальной операции по демилитаризации Украины. Однако позже «недружественные» к России страны столкнулись с проблемами в энергетической и экономической сферах.