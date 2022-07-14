Врач Гришина назвала плюсы сна без одежды

Пижама может мешать кровообращению во время сна Фото: Анна Майорова © URA.RU

Отсутствие одежды позволяет погрузиться в более глубокий сон из-за улучшения энергообмена. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-дерматолог, косметолог Натэла Гришина.

«Это такой естественный физиологический процесс, который у нас в организме происходит — мы снимаем одежду, у нас опускается температура тела, идет хороший энергообмен с одеялом, которое начинает непосредственно контактировать с кожей. Соответственно, человек охлаждается, понижается температура кожи и в результате он засыпает более глубоко. То есть организм таким образом подстраивается под качественный и здоровый сон, который положительно сказывается на здоровье», — объяснила Натэла Гришина.

Дерматолог добавила, что помимо нарушений энергообмена пижама может мешать кровообращению во время сна, поэтому очень важно подбирать правильный комплект. «Всякие резинки, бретельки, грубые швы — они натирают кожу, перетягивают определенные участки и, соответственно, ухудшают работу кровообращения, нарушают микроциркуляцию. Такой же эффект оказывают узкие и обтягивающие фасоны. Если выбирать пижаму, то она должна быть достаточно просторной, без грубых швов. В идеале — это хлопчатобумажные ткани, которые хорошо впитывают остатки пота и кожного сала», — рассказывает Натэла Гришина.

День нудистов отмечается 14 июля. Движение, руководствующееся философией оголения человеческого тела, зародилось еще в 19 веке в Германии и носит название «натуризм». На сегодняшний день в Международную федерацию нудистов, которая существует благодаря поддержке Юнеско, входит около 450 тысяч человек со всего мира.