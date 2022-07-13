Звезды шоу-бизнеса съезжаются в Челябинскую область

Звезды шоу-бизнеса поздравят жителей региона с Днем металлурга Фото: Дарья Попова © URA.RU

Звезды российского шоу-бизнеса приедут в города Челябинской области для поздравления жителей с Днем металлурга, который отмечается в ближайшие выходные. Среди них такие артисты, как Мот, Чичерина, Михаил Турецкий, группы «Градусы», «Кар-мэн», «Пропаганда».

«В Кыштыме празднование Дня металлурга пройдет 17 июля. На главной площади возле ДК Металлургов пройдет награждение передовиков производства, после чего начнется концертная программа. Специальный приглашенный гость — группа „Градусы“», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Кыштыма.

А в Карабаш, как и год назад, приедет рэп-исполнитель «Мот». Празднование начнется с выставки декоративно-прикладного творчества, продолжится «Экстрим-шоу», с участниками команды мотофристайла FMX13, и музыкальными коллективами из Челябинска и Екатеринбурга. «Мот» начнет выступать в 22 часа, и через час всех зрителей ждет праздничный салют.

Ранее опубликовали афиши мероприятий в Челябинске и Магнитогорске. Челябинцев с праздником поздравит «Хор Турецкого» и SOPRANO. Магнитогорцы же смогут насладиться выступлениями рок-исполнителя Юлии Чичерины, а также групп «Кар-Мэн», «Пропаганда» и «Всегда».

День металлурга является одним из главных праздников в регионе. Несколько лет подряд организовать мероприятия не было возможности из-за нестабильной эпидситуации. На сегодняшний день коронавирусные ограничения сняты, что позволяет отметить праздник.

В Карабаш, как и год назад, приедет рэп-исполнитель Мот Фото: пресс-служба Карабашского городского округа