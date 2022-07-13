В Росавиации рассказали о состоянии Нерадько

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Совещание
В Росавиации опровергли, что Нерадько попал в реанимацию Фото:

Руководитель Росавиации Александр Нерадько находится на больничном и проходит курс реабилитации. Об этом сообщили в Росавиации, опровергнув информацию о том, что Нередько делали операцию.

«Он [руководитель] постоянно находится на оперативной связи и держит все под контролем» — приводит слова ведомства РИА «Новости». Ранее URA.RU сообщало, что глава Росавиации Александр Нерадько попал в реанимацию. Чиновник упал с велосипеда и получил множественные ушибы и переломы, писал telegram-канал Shot.

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Руководитель Росавиации Александр Нерадько находится на больничном и проходит курс реабилитации. Об этом сообщили в Росавиации, опровергнув информацию о том, что Нередько делали операцию. «Он [руководитель] постоянно находится на оперативной связи и держит все под контролем» — приводит слова ведомства РИА «Новости». Ранее URA.RU сообщало, что глава Росавиации Александр Нерадько попал в реанимацию. Чиновник упал с велосипеда и получил множественные ушибы и переломы, писал telegram-канал Shot.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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