В Росавиации рассказали о состоянии Нерадько

В Росавиации опровергли, что Нерадько попал в реанимацию
Руководитель Росавиации Александр Нерадько находится на больничном и проходит курс реабилитации. Об этом сообщили в Росавиации, опровергнув информацию о том, что Нередько делали операцию.
«Он [руководитель] постоянно находится на оперативной связи и держит все под контролем» — приводит слова ведомства РИА «Новости». Ранее URA.RU сообщало, что глава Росавиации Александр Нерадько попал в реанимацию. Чиновник упал с велосипеда и получил множественные ушибы и переломы, писал telegram-канал Shot.
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