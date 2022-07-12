На курганской границе с Казахстаном не пустили 100 тонн ягод

13 июля 2022 в 16:44 Размер текста - 17 +

На курганской границе не пропустили более 120 тонн абрикосов, томатов и клубники из Казахстана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С начала лета на курганской границе не пропустили более 120 тонн ягод и фруктов из Казахстана. У продукции были обнаружены проблемы с фитосанитарными сертификатами. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «При осуществлении фитосанитарного контроля с первого июня по 30 июня 2022 года в пункте пропуска „Петухово“ в Петуховском районе Курганской области за нарушение фитосанитарных требований были задержаны 100 тонн абрикосов, 20 тонн томатов и капусты, а также три тонны клубники», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU писало, что на курганской границе перехватили 20 тонн арбузов из Казахстана. Партию ягод сотрудники развернули из-за отсутствия документов на древесную подстилку. Груз следовал из Туркестанской области Казахстана в Новосибирск.

С начала лета на курганской границе не пропустили более 120 тонн ягод и фруктов из Казахстана. У продукции были обнаружены проблемы с фитосанитарными сертификатами. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «При осуществлении фитосанитарного контроля с первого июня по 30 июня 2022 года в пункте пропуска „Петухово“ в Петуховском районе Курганской области за нарушение фитосанитарных требований были задержаны 100 тонн абрикосов, 20 тонн томатов и капусты, а также три тонны клубники», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU писало, что на курганской границе перехватили 20 тонн арбузов из Казахстана. Партию ягод сотрудники развернули из-за отсутствия документов на древесную подстилку. Груз следовал из Туркестанской области Казахстана в Новосибирск.