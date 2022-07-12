12 июля 2022

На курганской границе с Казахстаном не пустили 100 тонн ягод

© Служба новостей «URA.RU»
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Ягоды, фрукты. Курган , фрукты, ягоды, клубника
На курганской границе не пропустили более 120 тонн абрикосов, томатов и клубники из Казахстана Фото:

С начала лета на курганской границе не пропустили более 120 тонн ягод и фруктов из Казахстана. У продукции были обнаружены проблемы с фитосанитарными сертификатами. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«При осуществлении фитосанитарного контроля с первого июня по 30 июня 2022 года в пункте пропуска „Петухово“ в Петуховском районе Курганской области за нарушение фитосанитарных требований были задержаны 100 тонн абрикосов, 20 тонн томатов и капусты, а также три тонны клубники», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее URA.RU писало, что на курганской границе перехватили 20 тонн арбузов из Казахстана. Партию ягод сотрудники развернули из-за отсутствия документов на древесную подстилку. Груз следовал из Туркестанской области Казахстана в Новосибирск.

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С начала лета на курганской границе не пропустили более 120 тонн ягод и фруктов из Казахстана. У продукции были обнаружены проблемы с фитосанитарными сертификатами. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «При осуществлении фитосанитарного контроля с первого июня по 30 июня 2022 года в пункте пропуска „Петухово“ в Петуховском районе Курганской области за нарушение фитосанитарных требований были задержаны 100 тонн абрикосов, 20 тонн томатов и капусты, а также три тонны клубники», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU писало, что на курганской границе перехватили 20 тонн арбузов из Казахстана. Партию ягод сотрудники развернули из-за отсутствия документов на древесную подстилку. Груз следовал из Туркестанской области Казахстана в Новосибирск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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