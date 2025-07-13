Автомобилистам напомнили об изменении правил оформления ДТП

С 1 июля 2025 года лимит выплат по европротоколу в России увеличили с 100 до 200 тысяч рублей. Об этом напомнил эксперт по страховым рискам, владелец страховой компании «Астро-Волга» Ярослав Остудин.
По словам эксперта, повышение связано с ростом стоимости ремонта автомобилей. «Новый лимит расширит применение европротокола, повысит его привлекательность и ускорит разбор аварий», — цитирует слова Отсудина агентство «Прайм». Он пояснил, что ранее из-за инфляции средняя цена восстановительных работ давно превысила прежний лимит в 100 тысяч рублей. Это приводило к тому, что водителям приходилось вызывать сотрудников ГИБДД даже при незначительном превышении суммы или опасениях, что выплаты окажется недостаточно.
Эксперт уточнил, что увеличенный лимит действует не во всех случаях. Так, воспользоваться новым порогом могут только участники ДТП, в котором задействованы не более двух автомобилей, у обоих водителей имеются действующие полисы ОСАГО, а в результате происшествия нет пострадавших. В случае возникновения разногласий при оформлении документов по европротоколу необходимо сделать фотографии места происшествия и загрузить их в специальное мобильное приложение.
Повышение лимита выплат по европротоколу до 200 тысяч рублей стало продолжением изменений, инициированных президентом России Владимиром Путиным в июне 2025 года. Тогда был подписан закон, увеличивающий максимальную сумму возмещения при наличии разногласий между участниками ДТП и обязательной фотофиксации аварии, а также сохраняющий лимит в 400 тысяч рублей при полном согласии сторон и наличии фотоматериалов. Эти меры направлены на упрощение оформления ДТП и повышение доступности страховых выплат для граждан.
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