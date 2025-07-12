Несколько украинских БПЛА уничтожены над Воронежской областью

Дежурные силы противовоздушной обороны в Воронежской области уничтожили несколько беспилотников, обнаруженных в одном из районов региона. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале.
«Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. Предварительно, пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона. Он подчеркнул, что режим опасности атаки БПЛА в пока сохраняется.
Ранее в Воронежской области уже объявлялась угроза атак беспилотников. Силы ПВО уничтожили пять БПЛА. В результате падения обломков одного из сбитых беспилотников повреждена кровля частного дома в Воронеже.
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