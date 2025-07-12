12 июля 2025

Несколько украинских БПЛА уничтожены над Воронежской областью

© Служба новостей «URA.RU»
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Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется
Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется Фото:

Дежурные силы противовоздушной обороны в Воронежской области уничтожили несколько беспилотников, обнаруженных в одном из районов региона. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. Предварительно, пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона. Он подчеркнул, что режим опасности атаки БПЛА в пока сохраняется.

Ранее в Воронежской области уже объявлялась угроза атак беспилотников. Силы ПВО уничтожили пять БПЛА. В результате падения обломков одного из сбитых беспилотников повреждена кровля частного дома в Воронеже.

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Дежурные силы противовоздушной обороны в Воронежской области уничтожили несколько беспилотников, обнаруженных в одном из районов региона. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале. «Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. Предварительно, пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона. Он подчеркнул, что режим опасности атаки БПЛА в пока сохраняется. Ранее в Воронежской области уже объявлялась угроза атак беспилотников. Силы ПВО уничтожили пять БПЛА. В результате падения обломков одного из сбитых беспилотников повреждена кровля частного дома в Воронеже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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