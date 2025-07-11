Грибы собирают жители
Грузди появились в лесах рядом с Курганом. Об этом рассказали грибники, которые делятся в соцсетях фотографиями «тихой охоты».
«Красивые первые грузди собрали мы в лесах недалеко от города Кургана. Они прячутся под листвой у деревьев и на полянках», — сообщается в паблике грибников во «ВКонтакте».
Ранее курганские грибники находили лисички и обабки в лесах Юргамышского, Кетовского, Притобольного и Каргапольского округов. Там жители хвастались и урожаем лесных ягод.
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