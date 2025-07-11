11 июля 2025

Грибники начали собирать в курганских лесах первые грузди. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибы собирают жители
Грибы собирают жители Фото:

Грузди появились в лесах рядом с Курганом. Об этом рассказали грибники, которые делятся в соцсетях фотографиями «тихой охоты».

«Красивые первые грузди собрали мы в лесах недалеко от города Кургана. Они прячутся под листвой у деревьев и на полянках», — сообщается в паблике грибников во «ВКонтакте».

Ранее курганские грибники находили лисички и обабки в лесах Юргамышского, Кетовского, Притобольного и Каргапольского округов. Там жители хвастались и урожаем лесных ягод. 

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Грузди появились в лесах рядом с Курганом. Об этом рассказали грибники, которые делятся в соцсетях фотографиями «тихой охоты». «Красивые первые грузди собрали мы в лесах недалеко от города Кургана. Они прячутся под листвой у деревьев и на полянках», — сообщается в паблике грибников во «ВКонтакте». Ранее курганские грибники находили лисички и обабки в лесах Юргамышского, Кетовского, Притобольного и Каргапольского округов. Там жители хвастались и урожаем лесных ягод. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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