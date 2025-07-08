Директор Фонда Кино Абхазии: российские туристы угрожают нацбезопасности Абхазии

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Ценовая политика российских туроператоров наносит ущерб туристической отрасли Абхазии
Ценовая политика российских туроператоров наносит ущерб туристической отрасли Абхазии Фото:

Российские туристы представляют угрозу национальной и экономической безопасности Абхазии. Об этом заявил директор Фонда Кино республики Александр Басария.

«Опасность национальной угрозы экономической мы видим по факту. Малый бизнес, средний бизнес начинает страдать», — заявил Басария в интервью, опубликованном в telegram-канале Sovmin. По его словам, приезжающие по дешевым путевкам россияне предпочитают отдыхать «анклавами», избегая посещения местных ресторанов и экскурсий.

Басария отметил, что большинство туристов из России экономят на развлечениях и питании. Он призвал представителей индустрии прекратить сотрудничество с российскими туроператорами, обвинив их в демпинге цен на гостиницы, экскурсии и транспортные услуги. По мнению Басарии, ценовая политика российских туроператоров наносит ущерб всей туристической отрасли Абхазии. Он назвал их действия «олигархическими» и отметил, что от демпинга страдают все участники рынка.

В июне 2025 года в Абхазии уже произошел похожий инцидент: начальница лицензионного отдела министерства туризма Кристина Лакербая была уволена после высказывания о том, что республике «не нужны» бедные туристы из России. Ее слова вызвали широкий резонанс и были раскритикованы президентом Абхазии Бадрой Гунба, а также представителями Совета Федерации, Госдумы и Российского союза туриндустрии.

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Российские туристы представляют угрозу национальной и экономической безопасности Абхазии. Об этом заявил директор Фонда Кино республики Александр Басария. «Опасность национальной угрозы экономической мы видим по факту. Малый бизнес, средний бизнес начинает страдать», — заявил Басария в интервью, опубликованном в telegram-канале Sovmin. По его словам, приезжающие по дешевым путевкам россияне предпочитают отдыхать «анклавами», избегая посещения местных ресторанов и экскурсий. Басария отметил, что большинство туристов из России экономят на развлечениях и питании. Он призвал представителей индустрии прекратить сотрудничество с российскими туроператорами, обвинив их в демпинге цен на гостиницы, экскурсии и транспортные услуги. По мнению Басарии, ценовая политика российских туроператоров наносит ущерб всей туристической отрасли Абхазии. Он назвал их действия «олигархическими» и отметил, что от демпинга страдают все участники рынка. В июне 2025 года в Абхазии уже произошел похожий инцидент: начальница лицензионного отдела министерства туризма Кристина Лакербая была уволена после высказывания о том, что республике «не нужны» бедные туристы из России. Ее слова вызвали широкий резонанс и были раскритикованы президентом Абхазии Бадрой Гунба, а также представителями Совета Федерации, Госдумы и Российского союза туриндустрии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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