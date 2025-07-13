ВСУ атаковали беспилотниками четыре региона России

Российская ПВО сбила 36 беспилотников ВСУ 13 июля
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Наибольшее число беспилотников было сбито в Белгородской области
Наибольшее число беспилотников было сбито в Белгородской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Четыре российских региона в ночь на 13 июля были атакованы беспилотниками ВСУ. Всего средства ПВО перехватили и уничтожили 36 БПЛА противника, сообщает Минобороны России.

Самая массированная атака пришлась на Белгородскую область — здесь было сбито 26 беспилотников ВСУ. Четыре БПЛА уничтожено в Воронежской области, по три — в Липецкой и Нижегородской областях, говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Минобороны РФ,

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Четыре российских региона в ночь на 13 июля были атакованы беспилотниками ВСУ. Всего средства ПВО перехватили и уничтожили 36 БПЛА противника, сообщает Минобороны России. Самая массированная атака пришлась на Белгородскую область — здесь было сбито 26 беспилотников ВСУ. Четыре БПЛА уничтожено в Воронежской области, по три — в Липецкой и Нижегородской областях, говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Минобороны РФ,
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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