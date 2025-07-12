Футболисты клуба «Курган» нанесли поражение команде «Амкар-Пермь 2». Об этом сообщили представители курганской команды.
«В первом тайме обе команды показывали равную игру, было много борьбы и желтых карточек. Второй тайм команда ФК „Курган“ начала активно: дальними ударами забили Иван Достовалов и Антон Зорин», — сообщается в telegram-канале ФК «Курган». Курганцы победили со счетом 2:0.
Курганская команда вышла в полуфинал Кубка среди любительских команд, отметили в клубе. Следующий матч пройдет в рамках чемпионата Третьей лиги 19 июля с командой «ОСШ-Челябинск-М».
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