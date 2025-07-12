Серая гниль на клубнике: как бороться с опасной инфекцией

Клубника — не просто ягода, а символ лета, который радует своим вкусом и ароматом. Однако гниющие ягоды на кустах могут стать настоящим разочарованием для любого садовода. Одно из самых опасных заболеваний клубники — серая гниль. Она появляется как на плодах растения, так и на корнях. Рассказываем, как бороться с серой гнилью и чем она опасна.
Что такое серая гниль и чем опасна для клубники
Серая гниль представляет собой грибковую инфекцию, возбудителем которой является гриб Botrytis cinerea. Заболевание поражает все надземные органы клубники, включая плоды, листья, цветки и плодоножки. В неблагоприятных условиях, преимущественно при прохладной и влажной погоде, серая гниль способна привести к массовой гибели насаждений и утрате до 80% урожая, сообщили в Россельхознадзоре.
Признаки серой гнили на клубнике
При заражении ягод серой гнилью на их поверхности формируются коричневые участки с признаками размягчения, быстро распространяющиеся по плоду, сообщили специалисты ведомства. «Со временем эти зоны покрываются характерным серым налетом, представляющим собой скопление спор гриба, которые легко разлетаются при малейшем прикосновении. Аналогичные влажные пятна могут появляться и на плодоножках, что нередко приводит к отмиранию еще не созревших завязей и существенным потерям урожая», — говорится на сайте ведомства.
Почему появляется серая гниль на клубнике
Развитию серой гнили способствуют климатические условия. Она появляется при повышенной влажности воздуха, обильных осадках в период цветения, из-за частых туманов и росы, а также при резких температурных колебаниях.
Заболевание может появится также из-за чрезмерно плотной посадки (менее 25 см между кустами), неправильной организации полива или избыточного увлажнения почвы. Также важно вовремя удалять растительные остатки, оставшиеся на участке гнилые плоды предыдущего сезона и нездоровые листья, заявили в Росельхознадзоре.
Как бороться с серой гнилью на клубнике
При появлении гнили нужно проводить мульчирование. Устойчивая к гниению мульча, например хвоя, отсекает возбудителя от растения. Важно проводить своевременную уборку прошлогодней мульчи. «За зиму покров может подгнить, под ним зимует инфекция. Рано весной все это сгребают и сжигают, а мульчу заменяют свежей», — говорится на сайте ведомства.
Цветущие кустики поливают только под корень, лучше стоялой не холодной водой. Также черное волокно предотвращает контакт ягод с инфекцией, находящейся в почве. Специалисты советуют выбирать устойчивые сорта клубники. Уточняется, что они менее восприимчивы к серой гнили благодаря плотной мякоти и приподнятым цветоносам.
Как бороться с корневой гнилью клубники
При поражении корневой гнилью отмечается остановка роста растений. Молодые листья приобретают синевато-зеленый оттенок, тогда как старые становятся красно-желтыми или коричневыми. «Корневая система заболевших растений характеризуется гниением, отсутствием мелких корней, некротическими изменениями и потемнением тканей. Для диагностики корневой гнили применяют визуальный осмотр растений, лабораторные и биологические методы исследования», — говорится на сайте ведомства.
Для предотвращения развития заболевания рекомендуется использовать исключительно здоровый посадочный материал, а обеспечивать эффективный дренаж почвы вокруг растений.
Среди защитных мер допустимо применение фунгицидных обработок. Ими можно обеззараживать рассаду перед высадкой, а также проводить опрыскивания и поливы больных растений в период вегетации.
«Наиболее эффективным способом защиты участка от заражения остается тщательная проверка приобретаемого посадочного материала на предмет отсутствия карантинных заболеваний. Это подтверждается наличием соответствующих фитосанитарных документов, которые следует запросить у продавца», — заявили в Россельхознадзоре.
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