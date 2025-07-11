Жители просят полить растения
В парке Заозерного микрорайона в Кургане из-за отсутствия полива погибают цветы в вазонах. Об этом рассказали горожане в жалобе. Они просят спасти озеленение.
«В четвертом микрорайоне Заозерного в парке засохли петунии в вазонах. Их не поливали. Просим заменить цветы и обеспечить их полив», — сообщается на сайте «Обратись».
В мэрии Кургана оперативно отреагировали на сигнал от горожан и пояснили, что сейчас цветы уже политы. Там добавили, что подрядчик заменит засохшие петунии.
Цветы в парке забыли полить
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!