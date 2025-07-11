11 июля 2025

Курганцы просят спасти цветы, которые засыхают в парке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители просят полить растения
Жители просят полить растения Фото:

В парке Заозерного микрорайона в Кургане из-за отсутствия полива погибают цветы в вазонах. Об этом рассказали горожане в жалобе. Они просят спасти озеленение.

«В четвертом микрорайоне Заозерного в парке засохли петунии в вазонах. Их не поливали. Просим заменить цветы и обеспечить их полив», — сообщается на сайте «Обратись».

В мэрии Кургана оперативно отреагировали на сигнал от горожан и пояснили, что сейчас цветы уже политы. Там добавили, что подрядчик заменит засохшие петунии. 

Цветы в парке забыли полить
Цветы в парке забыли полить
Фото:

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В парке Заозерного микрорайона в Кургане из-за отсутствия полива погибают цветы в вазонах. Об этом рассказали горожане в жалобе. Они просят спасти озеленение. «В четвертом микрорайоне Заозерного в парке засохли петунии в вазонах. Их не поливали. Просим заменить цветы и обеспечить их полив», — сообщается на сайте «Обратись». В мэрии Кургана оперативно отреагировали на сигнал от горожан и пояснили, что сейчас цветы уже политы. Там добавили, что подрядчик заменит засохшие петунии. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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