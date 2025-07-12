Канада уговаривала Пригожина пойти против Путина, чтобы не вводить санкции

Правительство Канады предлагало российскому музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину избежать санкций в обмен на публичную критику российской военной операции. Об этом пишет россиянин рассказал газете The New York Times (NYT) и предоставил изданию выдержку из официального письма от властей Канады.
«Когда вам предоставили возможность публично высказать свою точку зрения, вы повторили дезинформационные заявления режима», — приводит NYT выдержку из письма, полученного певцом в декабре 2023 года. Пригожин его получил в ответ на попытки оспорить введение персональных санкций. Министерство иностранных дел Канады отказалось комментировать содержание переписки с Пригожиным для NYT.
В марте 2023 года в интернете появилась аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос Пригожина, критикует военные действия во время беседы с бизнесменом и экс-сенатором Фархадом Ахмедовым. Однако сам продюсер не подтверждает подлинность этой записи и настаивает на том, что не делал подобных заявлений публично. Он отмечал, что не помнит разговора с экс-сенатором.
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