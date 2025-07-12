Канада уговаривала Пригожина пойти против Путина, чтобы не вводить санкции

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Пригожин заявил, что власти Канады давали ему возможность избежать санкций
Пригожин заявил, что власти Канады давали ему возможность избежать санкций Фото:
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Правительство Канады предлагало российскому музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину избежать санкций в обмен на публичную критику российской военной операции. Об этом пишет россиянин рассказал газете The New York Times (NYT) и предоставил изданию выдержку из официального письма от властей Канады.

«Когда вам предоставили возможность публично высказать свою точку зрения, вы повторили дезинформационные заявления режима», — приводит NYT выдержку из письма, полученного певцом в декабре 2023 года. Пригожин его получил в ответ на попытки оспорить введение персональных санкций. Министерство иностранных дел Канады отказалось комментировать содержание переписки с Пригожиным для NYT.

В марте 2023 года в интернете появилась аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос Пригожина, критикует военные действия во время беседы с бизнесменом и экс-сенатором Фархадом Ахмедовым. Однако сам продюсер не подтверждает подлинность этой записи и настаивает на том, что не делал подобных заявлений публично. Он отмечал, что не помнит разговора с экс-сенатором.

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Правительство Канады предлагало российскому музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину избежать санкций в обмен на публичную критику российской военной операции. Об этом пишет россиянин рассказал газете The New York Times (NYT) и предоставил изданию выдержку из официального письма от властей Канады. «Когда вам предоставили возможность публично высказать свою точку зрения, вы повторили дезинформационные заявления режима», — приводит NYT выдержку из письма, полученного певцом в декабре 2023 года. Пригожин его получил в ответ на попытки оспорить введение персональных санкций. Министерство иностранных дел Канады отказалось комментировать содержание переписки с Пригожиным для NYT. В марте 2023 года в интернете появилась аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос Пригожина, критикует военные действия во время беседы с бизнесменом и экс-сенатором Фархадом Ахмедовым. Однако сам продюсер не подтверждает подлинность этой записи и настаивает на том, что не делал подобных заявлений публично. Он отмечал, что не помнит разговора с экс-сенатором.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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