Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не намерен долго занимать текущий пост. При этом, как он отметил, для него очень важно сохранить самоуважение в течение своего политического пути.
«Я не буду президентом 30 или 35 лет, поверьте мне. А это значит, что я должен пройти через эту работу и сохранить самоуважение», — заявил Зеленский в интервью изданию BBC.
Ранее сообщалось, что уровень поддержки нынешнего президента Украины среди граждан страны находится на весьма низком уровне. Лидер России Владимир Путин уточнял, что рейтинги Зеленского в два раза ниже, чем у его ближайшего конкурента на высший государственный пост, экс-главы украинского Минобороны Валерия Залужного. По словам российского главы, если бы президентские выборы состоялись в настоящее время, Зеленский бы, вероятно, потерпел на них поражение.
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