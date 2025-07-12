Зеленский раскрыл, сколько он еще хочет находиться у власти

Зеленский заявил, что не будет находиться на посту президента 35 лет
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Зеленский заявил, что не будет долго находиться на посту президента Украины
Зеленский заявил, что не будет долго находиться на посту президента Украины Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не намерен долго занимать текущий пост. При этом, как он отметил, для него очень важно сохранить самоуважение в течение своего политического пути.

«Я не буду президентом 30 или 35 лет, поверьте мне. А это значит, что я должен пройти через эту работу и сохранить самоуважение», — заявил Зеленский в интервью изданию BBC. 

Ранее сообщалось, что уровень поддержки нынешнего президента Украины среди граждан страны находится на весьма низком уровне. Лидер России Владимир Путин уточнял, что рейтинги Зеленского в два раза ниже, чем у его ближайшего конкурента на высший государственный пост, экс-главы украинского Минобороны Валерия Залужного. По словам российского главы, если бы президентские выборы состоялись в настоящее время, Зеленский бы, вероятно, потерпел на них поражение.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не намерен долго занимать текущий пост. При этом, как он отметил, для него очень важно сохранить самоуважение в течение своего политического пути. «Я не буду президентом 30 или 35 лет, поверьте мне. А это значит, что я должен пройти через эту работу и сохранить самоуважение», — заявил Зеленский в интервью изданию BBC.  Ранее сообщалось, что уровень поддержки нынешнего президента Украины среди граждан страны находится на весьма низком уровне. Лидер России Владимир Путин уточнял, что рейтинги Зеленского в два раза ниже, чем у его ближайшего конкурента на высший государственный пост, экс-главы украинского Минобороны Валерия Залужного. По словам российского главы, если бы президентские выборы состоялись в настоящее время, Зеленский бы, вероятно, потерпел на них поражение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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