В Челябинске электрокары заправят с помощью ключа от домофона

Электрокары в Челябинске предложили заряжать во дворах домов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинске установили заправку для электрокаров, которая активизируется ключом от домофона. Как URA.RU сообщил директор центра промышленного интернета компании «Интерсвязь» Олег Плотников, проект заинтересует 200 челябинских владельцев электромобилей.

«Разработка челябинских специалистов позволяет жителям заряжать электрокары во дворе дома с использованием ключа-таблетки от „умного“ домофона. Новация в рамках нашего проекта „Умный город“ будет полезна для 200 владельцев электромобилей в Челябинске», — рассказал URA.RU Плотников.

Это уже третья заправочная станция. Она появилась в микрорайоне Evo Park. До конца года планируется увеличить количество заправочных станций до 20. Локализация — во дворах многоквартирных домов. Все электрозаправки компании оснащаются разъемами Type 2. Таким образом можно зарядить литий-ионную батарею переменным током средней мощности от 3,5 до 7 киловатт. Как отметили специалисты «Интерсвязи», такой режим благоприятно сказывается на долговечности аккумулятора.

Пользователям обеспечили удобство за счет использования «облачных» программ. Система позволяет находить станции поблизости. Управлять процессом заправки можно с использованием смартфона.

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